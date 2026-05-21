Aus Essen bis in die Bundesliga – Vincent Wagners spannender Weg Vincent Wagner hat am vergangenen Wochenende mit dem SV Elversberg den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Am Niederrhein hat er erste Coaching-Erfahrung gesammelt. von Linus Bien · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Wie Vincent Wagner es vo Niederrhein in die Bundesliga geschafft hat. – Foto: Ralf Hasselberg

In Essen gespielt und trainiert, hat er sich blitzschnell zu einer der gefragtesten Trainerpersönlichkeiten im deutschen Fußball hochgearbeitet. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte Vincent Wagner erst am vergangene Wochenende, als er mit dem SV Elversberg erstmals den Aufstieg in die Bundesliga feiern konnte. FuPa Niederrhein blickt auf seinen Werdegang, der ihn aus Essen bis in die höchste deutsche Spielklasse geführt hat.

>>> Das ist Vincent Wagner Über drei Essener Stationen ins Traineramt Es ist durchaus üblich, dass ein Trainer, der auf höchstem Niveau die Fäden zieht, in seiner Blüte selbst in einer gewissen Spielklasse gekickt hat. So war es jedenfalls bei Wagner, der mit 21 Jahren an die Hafenstraße zu Rot-Weiss Essen gewechselt ist. Dort hat er insgesamt fünf Jahre in der Regionalliga gekickt und zwei Weitere Saison für die Rot-Weisse Reserve in der NRW-Liga. Hauptsächlich in der Innenverteidigung gespielt, kam er in seinen sieben Jahren bei RWE aber doch auf 14 Treffer. Nach zwei Jahre beim FC Kray – der zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls in der Regionalliga war – und einer Oberliga-Saison beim KFC Uerdingen, schloss sich Wagner für einen letzten, doch etwas kleineren Tanz RuRa Dellwig in der Kreisliga A an. Bei seiner dritten Essener Station, hat er allerdings nur vier Spiele bestritten.

Essener Sprungbrett in die Bundesliga Und das lag sicherlich nicht an der fußballerischen Qualität, denn zuvor, als er sogar noch in Kray auf dem Platz stand, vervollständigte Wagner das Trainerteam der A-Niederrheinliga-Mannschaft des FC Kray. Dort aufgefallen, zog es den damals 31-Jährigen in die U19-Bundesliga zum VfL Bochum – ebenfalls als Co-Trainer. Der erste Cheftrainerposten folgte in der Jugend des MSV Duisburg. Von 2018 bis 2021 stand er dort für verschiedene Mannschaften an der Seitenlinie, bis er schließlich zu seinem Ex-Club Rot-Weiss Essen wechselte. Ein kurzes Abenteuer, das aber durchaus eine Bewerbung für den Profi-Fußball war: Im FördeRWErk bei der U19 angefangen, übernahm er zwei Spieltage vor Saisonende interimsweise die Profi-Mannschaft und führte sie zusammen mit Jörn Nowak zurück in die 3. Liga – ein erster Achtungserfolg für Wagner. Ein Erfolg, den auch die zweite Mannschaft von TSG Hoffenheim mitbekommen hat, die ihn für drei Jahre an sich binden konnte.