Aus, Ende, Vorbei - Alle Entscheidungen gefallen 2. Liga, Gruppe 1: 26. Runde von Christian Mathea · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Einsiedeln holt sich in Extremis den Sieg in Wiedikon und bleibt der Liga erhalten. – Foto: Christian Mathea

Finale oho - Letzte Runde in der 2. Liga, Gruppe 1. Der Spieltag startete bereits am Mittwoch mit einer vorgezogenen Partie. Adliswil unterlag dabei Oetwil mit 2:5. Die weiteren Spiele wurden am Samstag-Abend ausgeführt mit folgenden Resultaten: Wädenswil schlägt Rümlang 3:1, Wollishofen besiegt Red Star 3:1, YF Juventus gewinnt gegen Höngg 5:2, Unterstrass unterliegt Regensdorf 1:2, Wiedikon verliert gegen Einsiedeln 1:2 und Urdorf siegt gegen Horgen 3:2.

Zwei Entscheidungen in einer Partie

Auf dem Sportplatz Beichlen kam es zum Duell zwischen dem FC Wädenswil und dem SV Rümlang. Obwohl einige Entscheidungen bereits gefallen waren, bot die Partie beiden Teams im letzten Saisonauftritt nochmals die Gelegenheit, ein klares Zeichen zu setzen. Das Heimteam ging als Tabellenzweiter ins Spiel und wollte sich die Vize-Meisterschaft sichern. Die Gäste hingegen starteten in Pole-Position über dem Strich mit dem Ziel, den Ligaerhalt definitiv klarzumachen. Der psychologische Vorteil lag beim SVR, der das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Der vermeintliche Vorteil war nach zehn Minuten bereits verpufft. Das Heimteam legte los wie die Feuerwehr: Marius Kleb traf nach fünf Minuten zur Führung, nur 120 Sekunden später erhöhte Blerton Avdyli auf 2:0. Wädenswil liess keinerlei Zweifel daran, wer der Favorit war. Nach einer halben Stunde stellte Linus Meroni auf 3:0. Kurz vor der Pause gelang dem SV Rümlang immerhin ein wichtiges Lebenszeichen mit dem Anschlusstreffer. Dennoch bedeutete der Rückstand zur Halbzeit gleichzeitig den temporären Fall unter den Strich, da Einsiedeln in Wiedikon zwischenzeitlich führte.

In der zweiten Halbzeit galt für die Gäste ein einziges Credo: keine Karten, keine zusätzlichen Strafpunkte. Solange Einsiedeln nicht erneut in Führung ging, blieb Rümlang aufgrund der tieferen Strafpunkte zumindest gegenüber YF Juventus 2 im Vorteil, unabhängig vom Ausgang deren Spiels. Weitere Treffer fielen nicht, und auch die Kartenstatistik blieb sauber. Damit verliert Rümlang in Wädenswil, während das Heimteam die Vize‑Meisterschaft feiern durfte. Doch die entscheidende Nachricht folgte kurz darauf. Einsiedeln gewann in Wiedikon. Damit steht fest, dass Rümlang nach nur einer Saison aufgrund der höheren Strafpunkte wieder absteigt.





Wädenswil feiert den Vize-Titel – Foto: Roger Egger





Mit aller Macht gegen den Abstieg gestemmt

Für die Zweitvertretung von Mit aller Macht gegen den Abstieg gestemmtFür die Zweitvertretung von YF Juventus war das Duell gegen den bereits abgestiegenen SV Höngg 2 die letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt. Mit drei Punkten Rückstand auf Rümlang und der schlechteren Strafpunktebilanz stand das Team vor einer äusserst anspruchsvollen Ausgangslage, zumal man das Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen hatte. Die Minimalvorgabe war ein Heimsieg ohne Karten, verbunden mit der Hoffnung, dass sowohl Einsiedeln als auch Rümlang verlieren und zusätzlich weitere Strafpunkte sammeln würden. Für die Gäste aus Höngg bot sich die Gelegenheit am letzten Spieltag wenigstens noch die rote Laterne abzugeben. Das Heimteam machte seine Hausaufgaben - und wie. Trotz der schwierigsten Ausgangslage warf die Juchhof‑Elf alles in die Waagschale und hoffte gleichzeitig auf Schützenhilfe von den anderen Plätzen. Mit einem deutlichen 5:2‑Erfolg über den Höngg 2 setzte YF ein starkes Zeichen im Abstiegskampf. Doch am Ende reichte selbst dieser klare Sieg nicht. Einsiedeln zog dank des deutlich tieferen Strafpunkte‑Kontos vorbei. Und obwohl Rümlang sein Spiel verlor, lag der SVR in der Strafpunkte‑Wertung weiterhin vor Juventus, auch deshalb, weil die Rümlanger keine Karten kassierten. Damit stand fest, was man auf dem Platz mit aller Macht zu verhindern versucht hatte: YF Juventus 2 muss gemeinsam mit Rümlang den bitteren Weg in die 3. Liga antreten. Die Darstellung in der Fupa‑Tabelle mag ein anderes Bild vermitteln, doch dort werden die Strafpunkte nicht berücksichtigt und genau diese gaben im Abstiegskrimi letztlich den Ausschlag.



Andacic wird zum Matchwinner und Retter

Auch für den FC Einsiedeln war die Marschrichtung im Auswärtsspiel gegen den FC Wiedikon klar definiert: Ein Sieg ohne Karten, bei gleichzeitiger Niederlage von Rümlang, hätte dank der besseren Strafpunktebilanz noch zum Sprung über den Strich reichen können. Für das Heimteam ging es hingegen lediglich darum, den fünften Schlussrang abzusichern. Die Voraussetzungen dafür waren jedoch vielversprechend, denn Wiedikon blieb in den bisherigen Duellen gegen Einsiedeln ungeschlagen. Die 37. Minute brachte den ersten Treffer und er fiel für die Gäste. Jan Rüttimann, kurz zuvor für Sime Zivaljic eingewechselt, schoss Einsiedeln zur wichtigen Führung. Mit Blick nach Wädenswil und der sich abzeichnenden Niederlage Rümlangs lagen die Schwyzer damit vorerst über dem Strich und waren dem Ligaerhalt ganz nahe. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte folgte der Rückschlag: Fabio De Tommasi traf für Wiedikon zum 1:1. Mit diesem Resultat ging es in die Pause und Einsiedeln rutschte wieder unter den Strich. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Erst in der 81. Minute setzte Einsiedeln ein Ausrufezeichen: Domogoj Andacic hämmerte den Ball an die Latte und leitete damit die Schlussoffensive ein. Fünf Minuten später war es derselbe Andacic, der die Gäste erneut in Führung brachte. Ein Treffer von enormer Bedeutung. Die Schwyzer verteidigten den Vorsprung in den letzten Minuten mit allem, was sie hatten. Und tatsächlich: Der FC Einsiedeln rettete das 2:1 über die Zeit und sicherte sich in Extremis den Ligaerhalt. Dank des tieferen Strafpunkte‑Kontos übernahm der FCE am letzten Spieltag den rettenden elften Rang von Rümlang und spielt auch kommende Saison in der 2. Liga.





Einsiedeln feiert den Ligaerhalt. – Foto: FC Einsiedeln Insta





Tabellenmutationen auf beiden Seiten

Im Duell zwischen dem Tabellenmutationen auf beiden SeitenIm Duell zwischen dem FC Urdorf und dem FC Horgen ging es tabellarisch um nichts mehr. Beide Teams hatten sich bereits im gesicherten Mittelfeld etabliert und konnten entsprechend befreit aufspielen. Für die Gastgeber bestand lediglich noch die Chance, bei einer gleichzeitigen Niederlage von Wiedikon auf Rang fünf vorzurücken. Die Seebuben hingegen hätten im Falle einer Niederlage und eines gleichzeitigen Siegs von Wollishofen noch auf Platz acht abrutschen können. Eine Verbesserung über den aktuellen siebten Rang hinaus war rechnerisch nicht mehr möglich. Den Gästen bot sich aber die Gelegenheit für die Hinrunden-Heimpleite Revanche zu nehmen. Der FC Urdorf krönte seine starke Schlussphase der Saison mit einem 3:2‑Sieg über den FC Horgen und profitierte gleichzeitig von der Niederlage Wiedikons. Dadurch schoben sich die Limmattaler am letzten Spieltag noch auf den fünften Schlussrang vor. Für Horgen hatte der Ausgang der Partie eine andere Konsequenz. Durch die Niederlage rutschten die Seebuben tatsächlich noch auf Rang acht zurück und verpassten ein besseres Saisonende. Wollishofen kürt sich zum besten Aufsteiger

Die Partie zwischen dem FC Wollishofen und dem FC Red Star 2 hatte angesichts des für beide Teams bereits gesicherten Ligaerhalts weitgehend Freundschaftsspiel-Charakter. Nichtsdestotrotz ging es aber immer noch um ein Derby. Für zusätzliche Würze sorgte die Tatsache, dass die Roten Sterne noch eine offene Rechnung aus der Vorrunde begleichen wollten. Im letzten Aufeinandertreffen hatten sie eine bittere 2:5-Heimniederlage hinnehmen müssen. Das Heimteam zeigte von Beginn an, dass es auch dieses Derby für sich entscheiden wollte und legte entsprechend druckvoll los. Bereits in der 5. Minute brachte Tiago Kappeler den FC Wollishofen in Führung. In der 25. Minute doppelte Jonas Ziegler per Foulelfmeter nach und stellte auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen. Wollishofen blieb auch nach dem Seitenwechsel hellwach. Raphael De Gottardi erhöhte kurz nach Wiederanpfiff vorentscheidend auf 3:0. Zwar gelang Red Star wenig später der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht. Die Gastgeber brachten das 3:1 souverän über die Zeit. Damit schliesst Wollishofen die Saison als bester Aufsteiger auf Rang sieben ab. Red Star beendet die Spielzeit auf dem zehnten Platz.



Saisonende ist wenn Regensdorf Dritter wird

Mit einem Auswärtssieg beim FC Unterstrass und einer gleichzeitigen Niederlage Wädenswils ging es für den FC Regensdorf im Fernduell noch um den Vize-Meistertitel. Für das Heimteam hingegen ging es sportlich um nichts mehr: Der Ligaerhalt war bereits gesichert, und ob man die Saison auf Rang neun, zehn oder elf beenden würde, spielte keine entscheidende Rolle mehr. Der FC Regensdorf krönte seine starke Saison mit einem späten 2:1-Auswärtssieg. Der entscheidende Treffer fiel dabei erst in der 89. Minute, als Mikel Lazri mit dem Lucky Punch vollendete. Damit sichern sich die Furttaler einmal mehr den dritten Schlussrang und setzen ein Ausrufezeichen zum Saisonende. Der FC Unterstrass bleibt trotz der Niederlage auf dem neunten Platz.



Galante Gastgeber

Spitzenspiel auf dem Sportplatz Tal. Der drittplatzierte FC Adliswil empfing den Tabellenführer FC Oetwil-Geroldswil. Der designierte Meister auf der Mission die Rückrunde ohne Punktverlust abzuschliessen - das Heimteam mit dem Ziel im Vize-Titel-Fernduell mit Wädenswil und Regensdorf vorzulegen. Ein Duell auf Augenhöhe der beiden besten Rückrunden-Teams. Das Hinspiel ging knapp mit 2:1 an Oetwil. Mitte November fiel die Entscheidung erst in der 92. Minute.



Vor der Partie zeigte sich das Heimteam von seiner sportlich fairsten Seite: Bei hochsommerlichen Temperaturen standen die Spieler des FCA Spalier und applaudierten Meister Oetwil - ein würdiger Empfang für den Aufsteiger. Kurz nach dem Anpfiff setzte sich diese Gastfreundschaft auf dem Platz fort. Der Leader wurde früh zum Führungstor eingeladen, welches Ronaldo Itoko Bondoy bereits nach wenigen Minuten erzielen konnte. Die Partie war damit sofort lanciert. Oetwil übernahm in der Folge die Kontrolle und erhöhte bis zur Pause auf 1:3. Patrick Pereira Da Costa traf doppelt und baute dadurch seinen Vorsprung in der Torjägerwertung weiter aus. Der Titel des Torschützenkönig wird ihm kaum noch zu nehmen sein. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Adliswil agierte weiter als allzu galanter Gastgeber, ganz im Stil des Spaliers vor dem Anpfiff. Der FCOG nutzte die Freiräume konsequent und setzte sich am Ende klar und diskussionslos mit 5:2 durch. Mit diesem Erfolg vollendet Oetwil eine perfekte Rückrunde: 13 Spiele, 13 Siege. Dazu kommen über die ganze Saison gesehen beeindruckende 80 erzielte Treffer bei 32 Gegentoren - ein Gesamtwert von +48, der die Dominanz des Aufsteigers eindrucksvoll unterstreicht. Während der FCOG längst an der Planung für die kommende Saison feilt, steht nach dieser Niederlage auch für den FC Adliswil fest: Die Vize‑Meisterschaft ist nicht mehr erreichbar. Am Samstag fällt die Entscheidung nun zwischen Wädenswil und Regensdorf, wer sich den zweiten Platz sichern darf.



