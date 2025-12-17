Aus einer Interimslösung wird eine Zusammenarbeit auf unbestimmte Zeit

Nach dem Ausscheiden von Robert Merdon und Kevin Valtinke war es zunächst als Interimslösung angedacht. Die Zusammenarbeit mit Ralf Trimborn, der vorher schon als Torwarttrainer für das Team in Funktion war, und der Mannschaft hat mir in den vergangenen Wochen sehr viel Freude bereitet. In den ersten Einheiten ging es im Kern nur um die Fragestellung „Wie bekommen wir die nötige Energie auf den Platz gebracht, um am Wochenende erfolgreich zu sein“? Mit Teamansprachen, Einzelgesprächen und einfach gehaltenen Trainingseinheit, in denen die Mannschaft bestimmt, wie hoch die Intensität ist und wie viel Energie sie auf den Platz lässt, haben wir den Weg zurück in die Spur gefunden. Obwohl das letzte Spiel in 2025 gegen den Aufsteiger aus Rheidt verloren ging, haben wir dem Verein und unseren Zuschauern gezeigt, dass wir mit einfachen Mitteln in der Liga bestehen können. „Ich habe die Mannschaft und den Verein unmittelbar nach Abpfiff darüber informiert, dass ich gerne weitermachen würde“ sagt Simon Kings. Heute haben wir diesbezüglich zusammengesessen und festgelegt, wie man die Dreifachfunktion für mich als sportlicher Leiter, U17 Jugendtrainer und Seniorentrainer entschlackt bekommt. Wir haben gute Lösungsansätze gefunden, welche im Jahreswechsel in die Umsetzung gehen. Ich freue mich auf die Herausforderung, die Zusammenarbeit und Weiterentwicklung einer im Schnitt doch sehr jungen Mannschaft.