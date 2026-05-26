"Aus einer Chance drei Tore": Der Spitzenreiter bleibt vorn

Zurück auf Platz 2: Die DJK Südwest Köln hat den Aufstieg selbst in der Hand. – Foto: DJK Südwest

Vor 250 Zuschauern feierte der SV Schönenbach einen hart umkämpften 3:2-Auswärtssieg bei der Sportvereinigung Deutz 05 und verteidigte damit die Pole-Position im Titelrennen. Während die Müller-Elf dank einer gnadenlosen Effizienz glänzte, erlebten die Deutzer einen Tiefschlag und rutschten im Klassement auf den undankbaren dritten Rang ab.

Südwest stürmt auf den Aufstiegsplatz Was für ein spektakuläres Offensiv-Feuerwerk bei brutalen Temperaturen! Die DJK Südwest Köln hat im Aufstiegsrennen ein gesetzt und den SC Schwarz-Weiß Köln mit einem klaren 8:1 (3:1) nach Hause geschickt. Während die Hausherren durch diesen Kantersieg als großer Profiteur des Spieltags auf den begehrten zweiten Tabellenplatz klettern, herrscht bei den Gästen trotz des herben Dämpfers kein Grund zur Panik. Schwarz-Weiß behauptet weiterhin ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge und kann den Klassenerhalt am kommenden Wochenende im Duell mit dem bereits feststehenden Absteiger TFC Köln aus eigener Kraft perfekt machen. Für Südwest hingegen ist die Bühne bereitet: Am kommenden Sonntag wartet das absolute Endspiel um die Krone beim Tabellenführer SV Schönenbach.

Errens: „Ein extrem wertvoller Sieg“ DJK-Trainer Daniel Errens zeigte sich nach dem Schlusspfiff überglücklich, dass seine Mannschaft die Aufgabe im Aufstiegskampf so eindrucksvoll gelöst hat. „Am Ende ist das ein extrem wertvoller Sieg gegen Schwarz-Weiß, der über die gesamten 90 Minuten gesehen auch in dieser Höhe völlig in Ordnung geht“, bilanzierte Errens hochzufrieden. Dabei verlief die Anfangsphase der Hitzeschlacht überhaupt nicht nach dem Geschmack des Coaches, da seine Elf zunächst sichtlich mit den extremen äußeren Bedingungen zu kämpfen hatte. „Wir hatten uns als fest vorgenommen, Schwarz-Weiß zu schlagen, um als Profiteur des Top-Spiels mindestens auf den zweiten Tabellenplatz zu springen. Dieses Ziel haben wir erreicht und sind mit dem Spielverlauf und dem Ergebnis natürlich absolut zufrieden. Dabei waren die ersten 20 Minuten überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten die extremen Bedingungen eigentlich von Beginn an annehmen und positiv in die Partie finden. Stattdessen mussten wir einen 0:1-Rückstand schlucken, der zu diesem Zeitpunkt auch völlig in Ordnung ging.“

Der Weckruf fruchtete jedoch spätestens in der ersten Trinkpause, als das Trainerteam deutliche Worte fand. „In der ersten Trinkpause sind wir dann auch noch mal ganz streng miteinander ins Gericht gegangen. Wir mussten einfach über diesen Punkt kommen, um endlich die nötige Aktivität, Aggressivität und Leidenschaft auf den Platz zu bringen“, erklärte Errens. Die Reaktion folgte prompt: Moritz Berger glich in der 27. Minute aus, ehe Lenard Stephen und Kaan Kenarci das Ergebnis noch vor dem Pausenpfiff auf 3:1 hochschraubten. In der zweiten Halbzeit ließ die DJK nicht mehr locker und nutzten die schwindenden Kräfte des Gegners gnadenlos aus. „Der Schlüssel war, dass wir die Mannschaft sein wollten, die diese brutalen Temperaturen bis zum Schluss annimmt und überwindet. Das ist Schwarz-Weiß an diesem Tag nicht gelungen, während wir mega dagegengehalten haben“, so Errens, der den Kantersieg vor allem als mentale Willensleistung verbuchte: „Wir haben den Gegner jetzt nicht in Grund und Boden gespielt, sondern waren mental einfach bereit, gegen die Widerstände des Wetters anzukämpfen.“ Durch die weiteren Treffer von Jakob Christian Hehn, erneut Berger, Philipp Graf, Ruben Studhalter und Hendrik Graf machte Südwest zudem wertvollen Boden beim Torverhältnis gut. Nun gilt der Fokus voll und ganz dem kommenden Showdown beim Spitzenreiter. Müller: Ein brutaler Nackenschlag bricht den Widerstand Beim SC Schwarz-Weiß Köln war die Enttäuschung nach dem Einbruch groß, doch Trainer Sven Müller bemühte sich um eine realistische Einordnung des Spielverlaufs. Seine Mannschaft hatte den Favoriten in der Anfangsphase eiskalt erwischt. „Die ersten 30 Minuten haben wir es wirklich sehr gut gemacht, Südwest kaum Räume geboten und sind auch völlig verdient mit 1:0 in Führung gegangen“, lobte Müller den couragierten Beginn und das frühe Führungstor durch Marvin Mausbach. Nach dem Ausgleich geriet die Ordnung der Gäste jedoch ins Wanken, was der Coach vor allem an individuellen Unkonzentriertheiten festmachte. „Nach dem Ausgleich zum 1:1 wurden wir dann aber irgendwie unkonzentrierter, und es haben sich einige vermeidbare Fehler eingeschlichen“, ärgerte sich Müller über die Entstehung der Gegentore vor dem Seitenwechsel. Der endgültige K.-o.-Schlag folgte dann unmittelbar nach dem Wiederanpfiff per Strafstoß. „In der Kabine haben wir uns für den zweiten Durchgang einiges vorgenommen und uns noch mal richtig eingeschworen. Doch quasi mit der allerersten Aktion nach dem Seitenwechsel bekommen wir einen berechtigten Elfmeter gegen uns – das war im Grunde gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. Danach hat Südwest ordentlich aufs Gaspedal gedrückt, während bei uns verständlicherweise die Luft komplett raus war.“ Angesichts der drückenden Hitze und des unglücklichen Spielverlaufs zeigte der Schwarz-Weiß-Coach mit etwas Abstand jedoch Verständnis für seine erschöpfte Truppe. Bei diesen Temperaturen direkt nach der Pause so einen brutalen Nackenschlag zu bekommen, tue einfach weh, weshalb er es den Jungs nicht mal verübeln könne. Jammern hilft bei Schwarz-Weiß ohnehin nicht, denn das rettende Ufer bleibt dicht vor Augen. „Der Blick geht ab sofort wieder direkt nach vorne: Am kommenden Wochenende steht für uns das wichtigste Spiel der Saison auf dem Plan“, schloss Müller kämpferisch ab.

0:7 besiegelt den Abstieg: Rheinsüd schießt TFC Köln in die Kreisliga A Bitterer hätte der Abschied aus der Bezirksliga für den Türkischen FC Köln kaum ausfallen können. Mit einer krachenden 0:7-Heimklatsche gegen den FC Rheinsüd Köln rutschte der TFC endgültig in den Abgrund und steht zwei Spieltage vor Schluss neben dem SC Brühl als zweiter fester Absteiger fest. Nach nur einem Jahr in der Bezirksliga geht es fdirekt wieder zurück in die Kreisliga A. Während Rheinsüd mit dem Kantersieg den sechsten Tabellenplatz untermauerte, flossen beim TFC nach einer zweiten Halbzeit mit sieben Gegentoren bittere Tränen der Enttäuschung. Ramadani: „In den entscheidenden Momenten einfach nicht auf dem Punkt da“ TFC-Trainer Hasan Ramadani stand nach dem Schlusspfiff vor den Trümmern einer intensiven Aufholjagd der letzten Wochen. Er hatte das Team vor zweieinhalb Monaten mit einer klaren Mission übernommen, die nun bitter geendet ist. „Vom ersten Tag an haben wir als Trainerteam an die Jungs geglaubt. Wir haben wirklich alles darangesetzt, dieses schwierige Unterfangen doch noch irgendwie zu bewältigen. Leider muss man am Ende des Tages ehrlich bilanzieren: Es hat nicht gereicht. In den entscheidenden Momenten waren wir einfach nicht auf den Punkt da – das muss sich jeder Einzelne von uns ganz klar ankreiden lassen.“ Der emotionale Tiefpunkt war dem Coach deutlich anzumerken. Für den gesamten Verein ist es ein deprimierender Moment, den man nun erst einmal sacken lassen muss. „Das heute ist ein extrem trauriger Moment, den man erst mal verarbeiten muss. Mir persönlich tut dieser Abstieg unendlich leid, weil wir gerade in den letzten Wochen unglaublich viel investiert haben, um das Ruder noch herumzureißen. Umso bitterer ist es, jetzt mit diesem Ergebnis und diesem deprimierenden Gefühl dazustehen. Ich möchte mich beim gesamten Verein, bei allen Supportern und Gönnern von Herzen entschuldigen. Sie alle haben uns bedingungslos unterstützt, an uns geglaubt und definitiv mehr verdient als das, was wir heute auf dem Platz gezeigt haben.“ Eiskalte Umschaltmomente nach dem Dosenöffner Ganz anders stellte sich die Situation für Stefan Krämer und den FC Rheinsüd dar, auch wenn die erste Halbzeit zunächst von taktischem Geplänkel und der drückenden Hitze geprägt war.„In der ersten Halbzeit war es, sicherlich auch aufgrund der Temperaturen, noch ein relativ enges Spiel. Beide Mannschaften waren erst mal darauf bedacht, defensiv sauber zu stehen und möglichst lange Ballbesitzphasen zu haben, um bei der Hitze nicht zu viel gegen den Ball arbeiten zu müssen. Es gab auf beiden Seiten zwar kleinere Gelegenheiten, aber so hundertprozentig zwingend war das hüben wie drüben noch nicht.“ Der furiose Wendepunkt folgte direkt nach dem Seitenwechsel, als Jannik Eßer in der 50. Minute das wichtige 1:0 erzielte. Dieses Tor wirkte wie ein Brandbeschleuniger für das gesamte Spielkonzept der Gäste, wie Krämer ausführte: „Das 1:0 hat uns natürlich extrem in die Karten gespielt. Dadurch musste der TFC nach und nach aktiver werden – sie mussten schließlich voll auf Sieg spielen, um ihre Chance aufrechtzuerhalten. Das hat uns die nötigen Räume geöffnet, und wir haben unsere Umschaltmomente sehr konsequent und stark genutzt. Als der Widerstand des Gegners dann irgendwann gebrochen war, haben wir das Ergebnis hinten raus noch deutlich in die Höhe geschraubt.“ Angeführt von einem entfesselten Santiago Minvielle Cepeda, der einen Dreierpack beisteuerte, schraubte Rheinsüd das Ergebnis im Minutentakt in die Höhe. Der Fokus gilt nun den letzten beiden Aufgaben der Saison. „Für uns war von vornherein klar, dass wir die drei Punkte unbedingt mitnehmen wollen. Wir sind mit der klaren Zielsetzung in die Partie gegangen, die verbleibenden drei Wochen der Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Nächste Woche erwartet uns das letzte Heimspiel gegen Frielingsdorf. Die punkten aktuell auch sehr ordentlich, das wird also noch mal eine echte Herausforderung. Aber wir wollen uns zu Hause natürlich mit einem Erfolgserlebnis verabschieden, bevor es am allerletzten Spieltag zum Auswärtsspiel bei Jan Wellem geht.“

Frielingsdorf stößt Zündorf tiefer in den Abstiegsstrudel Die Hoffnungen des FC Germania Zündorf auf den schnellen Sprung ans rettende Ufer haben einen Dämpfer erhalten. Beim SV Frielingsdorf unterlag die Mannschaft von Oliver Heitmann glatt mit 0:3 (0:2). Während die Gastgeber mit diesem Heimerfolg die 40-Punkte-Marke knackten und eine ohnehin starke Saison weiter vergoldeten, spitzt sich die Lage für die Germania dramatisch zu. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz nun drei Zähler. Für Zündorf gilt ab sofort die unbarmherzige Maxime: In den verbleibenden Partien helfen nur noch Siege, um den bitteren Gang in die Kreisliga abzuwenden. Frühe Weichenstellung und ausgelassene Hochkaräter Die Hausherren ließen von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie die kleine Delle aus der Vorwoche vergessen machen wollten. Bereits in der elften Minute eröffnete Felix Krüger den Torreigen und brachte die Heimelf in Führung. Zündorf fand in der Defensive kaum Zugriff, und so war es Justin Ufer, der nach einer halben Stunde in der 31. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Vorentscheidung schien gefallen, doch Frielingsdorf ging in der Folgezeit fast schon sträflich schludrig mit den eigenen Gelegenheiten um. Erst in der 89. Minute erlöste der eingewechselte Niklas Yegin die heimischen Fans endgültig mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Frielingsdorfs Trainer Andreas Dreiner zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden mit der Reaktion seiner Elf, ließ aber auch ein Stück weit Kritik an der mangelnden Effizienz durchblicken. „Das war ein verdienter Heimsieg, der am Ende eigentlich noch deutlich höher hätte ausfallen müssen. Wir haben uns viele hochkarätige Chancen erspielt, haben es dann aber verpasst, den Sack frühzeitig zuzumachen. Beim Stand von 2:0 kann schließlich immer mal ein unglücklicher Ball durchrutschen.“ Trotz der vergebenen Chancen überwog bei Dreiner der Stolz auf die gezeigte Mentalität seiner Mannschaft. Die Jungs hätten echten Charakter bewiesen und genau das umgesetzt, was nach dem unbefriedigenden Auftritt in Niehl gefordert war. Dass die Mannschaft die Vorgaben trotz der drückenden, hohen Temperaturen über die vollen 90 Minuten so konsequent durchzog, verbuchte der Coach als verdienten Lohn für ein leidenschaftliches Heimspiel.

Neun-Tore-Wahnsinn: Niehl triumphiert im „irren“ Spektakel In einer torreichsten Begegnungen der laufenden Bezirksliga-Saison feierte der CfB Ford Niehl einen lebenswichtigen 5:4 (2:1)-Auswärtserfolg beim SSV Jan Wellem. Für die Gäste aus dem Kölner Norden sind diese drei Zähler im Abstiegskampf pünktlich zum Saisonendspurt pures Gold wert. Die Mannschaft von Yannick Zierden hat die Rettung nun komplett in der eigenen Hand und könnte am kommenden Spieltag gegen das abgeschlagene Schlusslicht SC Brühl den Klassenerhalt bereits vorzeitig perfekt machen. Gsella: Sommerkick, Defensiv-Geschenke und das Aluminium-Pech Jan-Wellem-Trainer David Gsella zeigte sich nach dem Schlusspfiff als realistischer Analytiker, machte aber kein Geheimnis daraus, dass der Traum von der Landesliga ohnehin schon vor diesem Wochenende Risse bekommen hatte. „Ehrlich gesagt ist der Traum nicht erst heute ausgeträumt worden, sondern schon deutlich vorher“, bilanzierte Gsella die Situation pragmatisch. Für ihn glich die torreiche Achterbahnfahrt phasenweise einem typischen Sommerkick, bei dem die taktische Absicherung auf beiden Seiten etwas zu kurz kam. Besonders unzufrieden war der Coach mit dem Abwehrverhalten seiner Elf, die den Gästen das Toreschießen phasenweise viel zu leicht machte und regelrechte Geschenke verteilte. Trotz der defensiven Mängel lobte Gsella den unbändigen Willen seiner Mannschaft, die sich nach jedem Rückschlag wieder herankämpfte und in einer spannenden Schlussphase gleich mehrfach an der Querlatte scheiterte. Am Ende fehlte schlicht das Quäntchen Glück zum Ausgleich. Dennoch blickt Gsella positiv auf die verbleibenden Partien der Saison 2026, da man im Sinne des Fairplay keine Geschenke verteilen möchte: „Jetzt heißt es: Fokus auf die letzten beiden Spiele. Wir tragen schließlich auch eine Verantwortung anderen Vereinen gegenüber, gerade weil wir noch gegen Zündorf spielen, für die es im Abstiegskampf noch um richtig viel geht. Von daher werden wir die letzten zwei Partien absolut vernünftig und seriös bestreiten, uns danach in die Pause verabschieden und in der neuen Saison wieder voll angriffslustig zeigen.“ Zierden: Vom perfekten Pressing zum glücklichen Happy End Auf der Gegenseite rang Ford-Niehl-Trainer Yannick Zierden nach dem Schlusspfiff sichtlich nach Worten, um die emotionalen 90 Minuten treffend zusammenzufassen. „Irre trifft es heute wirklich sehr gut“, gab Zierden sichtlich erleichtert zu Protokoll. Seine Mannschaft erwischte angeführt von einem starken Dreierpacker Miles Whitfield einen Start nach Maß und verdiente sich die frühe Führung redlich. "Heute haben uns vor allem die starken, hohen Pressingsituationen ausgezeichnet, die wir extrem effizient ausgenutzt haben. Bemerkenswert war auch unsere Reaktion: Auf die Gegentreffer haben wir jeweils postwendend mit dem direkten Ausbau der Führung geantwortet", so Zierden. Dennoch gab der Niehl-Coach zu, dass seine Mannschaft den Platz in den letzten Minuten der Partie mit einer gehörigen Portion Glück verteidigte. Jan Wellem hätte sich den erneuten Ausgleich am Ende des Tages aufgrund der starken Schlussoffensive absolut verdient gehabt, doch das Glück des Tüchtigen lag diesmal auf Seiten der Kölner, die dem großen Ziel nun ganz nahe sind.

Hoffnungsthal machts zweistellig Ein Schützenfest feierte der TV Hoffnungsthal beim Schlusslicht SC Brühl. Doch trotz des zweistelligen Erfolgs, bei dem Christoph Hankammer mit einem Dreierpack sowie Luca-Simon Abrahams und Petrit Uruglica mit jeweils zwei Treffern glänzten, kam nach dem Schlusspfiff keine Partystimmung auf. Was sich im Vorfeld und rund um diese Partie abspielte, sorgte beim TVH für Unmut. Spielstätten-Suche im Vorfeld Maciek Gawlik, der sportliche Leiter des TV Hoffnungsthal, fand nach dem Abpfiff deutliche Worte. Zwar sei das Ergebnis super und die Leistung trotz der drückenden Hitze absolut seriös heruntergespielt worden, doch die Begleitumstände ärgerten ihn. Gawlik kritisierte die mangelnde Kommunikationsbereitschaft und die aus seiner Sicht absurden Ausreden der Gastgeber bezüglich der Unbespielbarkeit ihrer Plätze. Erst habe es geheißen, der Naturrasen könne nicht gemäht werden, und als dies doch geschah, wurde plötzlich vorgeschoben, eine extreme Verunreinigung durch Enten- und Gänsekot mache den Spielbetrieb aus gesundheitlichen Gründen unmöglich. „Man hätte im Vorfeld einfach offen und ehrlich mit uns reden können – das war aber leider nicht der Fall. Ich bin ein absoluter Freund von offenen Karten, aber was uns da an Ausreden serviert wurde, war völliger Humbug. Sich selbst um einen Ersatzplatz zu kümmern, war aber offenbar auch zu viel verlangt. Am Ende mussten wir selbst die Initiative ergreifen und nach Alternativen Ausschau halten.“ Besonders sauer stieß Gawlik auf, dass Hoffnungsthal bereits Mitte der Woche über die Probleme informiert wurde, der Gegner den Verband jedoch erst am Freitag offiziell in Kenntnis setzte, dass das Spiel so nicht stattfinden könne. Am Spieltag selbst präsentierte sich das Brühler Team dann in einem Zustand, der laut Gawlik wenig mit Bezirksliga-Fußball zu tun hatte. Der Kader wurde kurzfristig mit Akteuren aufgefüllt, die eigentlich überhaupt nicht zur ersten Mannschaft gehörten. Bei einer Partie, in der es sportlich um gar nichts mehr ging, zeuge ein solches Verhalten von einem ganz schwachen Charakter. Einen versöhnlichen Abschluss fand der denkwürdige Spieltag für die Hoffnungsthaler dann aber doch noch abseits des Rasens. Gawlik nutzte die Gelegenheit, um sich ausdrücklich beim FC Bensberg und dem FC Pesch zu bedanken, die in der Not sofort und unkompliziert ihren Platz angeboten hatten.

Elf Tore beim HSV: Viererpacker aus der U19 schießt Hürth II zum Klassenerhalt Der FC Hürth II hat den Klassenerhalt mit einem sensationellen 8:3 (3:2)-Auswärtserfolg beim Heiligenhauser SV auch rechnerisch endgültig in trockene Tücher gebracht. In einer wilden Begegnung sahen rund 200 Fans ein Auf und Ab der Gefühle, bei dem die Gäste am Ende wie entfesselt aufspielten. Während die Hürther Reserve die vorzeitige Rettung bejubelte, erlebte der HSV ein Debakel. Die Geschichte des Tages schrieb dabei ein Debütant: Ben Resulbegovic, eigentlich noch in der U19 aktiv, stand zum allerersten Mal in der Startelf der Hürther Senioren und feierte mit einem Viererpack einen Einstand nach Maß. Esins: „Eine absolute Schande“ Heiligenhaus-Trainer Andy Esins ging nach dem Abpfiff mit seiner Mannschaft – aber auch mit sich selbst – hart ins Gericht. Nach dem souveränen Auftritt der Vorwoche war die defensive Stabilität komplett in sich zusammengebrochen. Esins flüchtete sich nicht in Ausreden, sondern wählte deutliche Worte. „Das war ein defensiv unfassbares Versagen der kompletten Mannschaft. Und das fängt bei mir an: Ich habe die falschen Optionen gewählt. Wir waren gegen den Ball heute nicht mal bezirksligatauglich – als Kollektiv haben wir komplett versagt.“ Besonders der Rahmen des Spiels machte die bittere Lehrstunde für den Coach unerträglich. Der HSV hatte über das Wochenende ein großes Jugendturnier ausgerichtet, das durch dieses Ergebnis ein denkbar trauriges Ende fand. „Als Abschluss unseres Jugendpfingstturniers ist es eine absolute Schande, sich vor den eigenen Zuschauern so abschlachten zu lassen“, schimpfte Esins enttäuscht über die mangelnde Gegenwehr. Für die Zukunft zog er sofort eine klare Grenze: „Es war noch nie so einfach, gegen uns Tore zu erzielen. So etwas darf und wird nie wieder passieren!“ Frohn: "Den Gegner am Ende regelrecht überrannt" Völlig konträr war die Gemütslage bei Hürths Trainer Thomas Frohn, dessen Matchplan trotz zweier verursachter Strafstöße in der ersten Halbzeit aufging. „Wir haben heute richtig gut ins Spiel gefunden und genau das umgesetzt, was wir uns vorab vorgenommen hatten. Damit haben wir Heiligenhaus vor allem defensiv vor enorme Probleme gestellt“, bilanzierte Frohn hochzufrieden. Dass man den Gegner durch Unachtsamkeiten im eigenen Sechzehner zunächst im Spiel hielt, konnte er verschmerzen, da die Mannschaft nach dem Seitenwechsel eine gnadenlose Effizienz an den Tag legte. Im Gegensatz zu manch anderem Sonntag agierte Hürth vor dem Gehäuse eiskalt. Frohn betonte den unbändigen Willen seiner Elf, die Entscheidung unbedingt erzwingen zu wollen: „In der zweiten Halbzeit haben wir weiter Vollgas gegeben, weil wir dieses Spiel unbedingt aus eigener Kraft gewinnen und nicht auf die anderen Plätze schauen wollten. Am Ende spiegelt das Ergebnis vielleicht nicht ganz das reine Kräfteverhältnis wider – in der Höhe sind wir sicherlich keine fünf Tore besser als Heiligenhaus. Aber wir haben es hinten heraus einfach brutal erzwungen und den Gegner am Ende regelrecht überrannt. Der Sieg ist deshalb maximal verdient und lässt uns ab sofort den erleichternden Klassenerhalt feiern!“ Ein ganz besonderes Leuchten hatte der Coach beim Blick auf seinen Matchgewinner in den Augen. Frohn verteilte ein Sonderlob an seinen jugendlichen Goalgetter: „Ben Resulbegovic ist ein Spieler aus unserer U19, hat heute sein allererstes Spiel von Anfang an für uns gemacht und direkt vier Tore geschossen! Es freut mich unheimlich für den Jungen, dass er so einen phänomenalen Einstand bei uns gefeiert hat.“ Für die kommenden Aufgaben wünscht sich Frohn nun, dass dieser furiose Auftritt keine Eintagsfliege bleibt und die Mannschaft diese Tugenden künftig konstanter abruft. Mit genau dieser Einstellung hätte man die nötigen Punkte schließlich schon einige Wochen früher im Sack gehabt. Am Ende überwog aber einfach nur der Stolz auf eine herausragende Mannschaftsleistung und ein rundum gelungenes Auftreten.

Juber-Dreierpack: Bergfried dreht 1:3-Rückstand Acht Tore bekamen die Zuschauer im Kölner Norden in einem Spiel mit offenem Visier zu sehen. Die SpVg Rheindörfer und der SV Bergfried Leverkusen lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, den die Gäste aus Leverkusen nach einer Aufholjagd am Ende mit 5:3 (1:2) für sich entscheiden konnten. Matchwinner war Till Juber, der die Müller-Elf im zweiten Durchgang mit drei Toren auf die Siegerstraße brachte. Mit diesem mittlerweile neunten Sieg in der Rückrunde untermauert Bergfried nicht nur den siebten Tabellenplatz, sondern teilt sich in dieser Statistik sogar den absoluten Bestwert mit dem Spitzenreiter SV Schönenbach. Müller: „In den ersten 25 Minuten regelrecht überlaufen“ Bergfried-Trainer Stefan Müller sparte nach dem Schlusspfiff nicht mit Lob für Moral seiner Mannschaft, gab aber auch zu, dass die erste Halbzeit komplett den Hausherren gehörte. „Die Rheindörfer sind richtig stark losgelegt und gingen nach 20 Minuten bereits mit 2:0 in Führung. In den ersten 25 Minuten haben sie uns mit ihrer geballten Offensivkraft regelrecht überlaufen, da sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, analysierte Müller die schwierige Anfangsphase. Erst nach einer halben Stunde brachte eine Standardsituation und das Tor von Tobias Zahn die Leverkusener zurück ins Geschäft, wodurch man die Partie bis zur Pause zumindest wieder offenhalten konnte. In der Kabine stellte das Leverkusener Trainerteam dann die entscheidenden Rädchen um. Müller nahm zwei, drei taktische Anpassungen vor und reagierte kurz nach dem Seitenwechsel auch personell. Diese Maßnahmen zeigten auf dem Platz sofort Wirkung, auch wenn Joel Heuter in der 63. Minute zunächst sogar auf 3:1 für die Rheindörfer erhöhen konnte. Was danach folgte, war eine Leverkusener Willensleistung, die den Spielverlauf auf den Kopf stellte. „In der zweiten Hälfte haben wir dann ein komplett anderes Spiel gesehen: Wir waren extrem gefährlich und haben uns hochkarätige Chancen herausgespielt. Aufgrund dieser Leistungssteigerung ist der Sieg am Ende auch absolut verdient. Die erste Halbzeit ging an die Rheindörfer, die zweite klar an uns – in der Summe geht das 5:3 vollkommen in Ordnung. Es war genau das erwartete Spiel mit offenem Visier und vielen Chancen auf beiden Seiten.“ Ein Zeichen an die großen Kaliber der Liga Innerhalb von nur fünf Minuten glichen die Leverkusener durch den schnellen Doppelschlag von Till Juber aus, ehe der eingewechselte Enes Yürük in der 81. Minute die erstmalige Führung für die Gäste markierte. Kurz vor dem Abpfiff machte Juber mit seinem dritten Streich den Deckel endgültig auf diese verrückte Partie. Angesichts der extremen äußeren Bedingungen zog Müller ein stolzes Fazit und schickte direkt eine fette Kampfansage an die kommenden Gegner hinterher. „Nach einem 0:2 und einem 1:3 bei dieser glühenden Hitze so zurückzukommen – davor muss ich meiner Mannschaft ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen. Wir sind super zufrieden mit der Leistung und haben ein klares Zeichen gesetzt, dass wir auch auf den letzten Metern der Saison absolut nichts verschenken werden. Genau so wollen wir in der nächsten Woche die nächsten großen Kaliber ärgern!“ Mit Deutz 05 und der DJK Südwest hat Bergfried zum Saisonabschluss den Rangdritten und Tabellenzweiten vor der Brust.