Aus Düsseldorf kann aktuell nur der FC Kosova überzeugen

In der Landesliga macht derzeit nur ein Düsseldorfer Team Freude. Während Turu 80 den Rückrundenstart mit zwei Niederlagen komplett in den Sand setzte, fiel die Bilanz der SG Unterrath mit einem Unentschieden und einer deftigen Niederlage nicht viel besser aus. Ganz anders sieht es für den FC Kosova aus.
Das Team von Ibo Cöl trägt nach zwei 2:0-Erfolgen über die Turu und den FC Remscheid noch eine blütenweiße Weste und hält auf Rang vier den Anschluss zu den Toprängen. Damit bestätigt sich bislang das, was der Coach schon vor der Winterpause prophezeit hatte. Da nahm Cöl die Aufstiegsplätze öffentlich ins Visier. „Die Jungs machen es wirklich sehr gut. Natürlich sind wir mit dem Start in das neue Jahr sehr zufrieden“, bilanziert der 47-Jährige.
Ein besonders positives Zeugnis stellt Cöl seinen beiden Innenverteidigern Besim Fazlija und Blerton Muharremi aus. Die beiden 22 und 27 Jahre alten Abwehrspieler präsentierten sich zuletzt als unüberwindbarer Block. „Es ist beeindruckend, wie die beiden hinten aufräumen“, schwärmt Cöl.
Während Fazlija und Muharremi vor dem eigenen Tor die Null garantieren, sorgt vorne weiterhin Egzon Zendeli für die entscheidenden Akzente. Der vor der Saison aus Winterthur (Schweiz) gekommene 20-Jährige traf gegen die Turu und gegen Remscheid jeweils einmal. Inzwischen hat Zendeli schon zwölf Saisontore auf dem Konto. Eine starke Bilanz für einen Flügelspieler. Keine Frage: Zendeli ist momentan der Unterschiedsspieler in der Benrather Offensive. „Wenn er Spaß am Fußball hat, ist er in der Liga schwer zu stoppen“, sagt Cöl über seinen Schützling. Zendeli stellt mit seiner Treffsicherheit momentan sogar Fatlum Ahmeti in den Schatten, der seinen Wert für die Mannschaft aber in anderer Form demonstriert. Der Torjäger vom Dienst glänzt derzeit eher als Vorbereiter.
Sowohl gegen die Turu als auch gegen Remscheid leitete der 33-Jährige das 2:0 ein. Ibo Cöl wird das nur Recht sein, so lange die Ergebnisse stimmen. Und für den weiteren Saisonverlauf hat der Coach auch noch ein paar Trümpfe in der Hinterhand.
Die beiden im Winter zurückgekehrten Joshua Sumbunu (Urlaub) und Mohamed Karma (Aufbautraining) kamen bislang noch gar nicht zum Einsatz. Gleiches gilt für Ike Ezunagu (verletzt), Lorik Haxhimusa und Ishaq Kahlil. Das letztgenannte Duo zog der FCK noch auf dem letzten Drücker an Land. Während der 19-jährige Haxhimusa wohl eher ein Transfer für die Zukunft darstellt, hat der zuletzt in der Landesliga München aktive Khalil schon Eindruck im Training hinterlassen. „Er ist ein guter Spieler, der uns weiterbringen wird“, so Cöl.