Aus Düsseldorf kann aktuell nur der FC Kosova überzeugen

Während Fazlija und Muharremi vor dem eigenen Tor die Null garantieren, sorgt vorne weiterhin Egzon Zendeli für die entscheidenden Akzente. Der vor der Saison aus Winterthur (Schweiz) gekommene 20-Jährige traf gegen die Turu und gegen Remscheid jeweils einmal. Inzwischen hat Zendeli schon zwölf Saisontore auf dem Konto. Eine starke Bilanz für einen Flügelspieler. Keine Frage: Zendeli ist momentan der Unterschiedsspieler in der Benrather Offensive. „Wenn er Spaß am Fußball hat, ist er in der Liga schwer zu stoppen“, sagt Cöl über seinen Schützling. Zendeli stellt mit seiner Treffsicherheit momentan sogar Fatlum Ahmeti in den Schatten, der seinen Wert für die Mannschaft aber in anderer Form demonstriert. Der Torjäger vom Dienst glänzt derzeit eher als Vorbereiter.