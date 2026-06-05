Aus der Westfalenliga zum Vollprofi: Ex-Bamenohler wechselt in 3. Liga

In der abgelaufenen Saison gelang Lennemann endlich der Durchbruch: Mit sechs Toren und vier Assists sorgte er in der Regionalliga West für Wirbel und erspielte sich somit auch Chancen bei den Kölner Profis. Anfang des Jahres reiste Lennemann mit der Bundesliga-Mannschaft des „Effzeh“ ins einwöchige Trainingslager nach La Nucía und durfte dort für sich werben. Beim Saisonende wurde Lennemann beim 1. FC Köln verabschiedet.

Dort avancierte der 23-Jährige auf Anhieb zum Leistungsträger, steuerte in 18 Einsätzen zehn Tore und sechs Assists bei, ehe ein Bänderriss seine Debütsaison in der Oberliga vorzeitig beendete. Doch auch hinterher konnte Bernie Lennemann an seine Leistungen anknüpfen und wagte im Januar 2025 den nächsten Schritt, als die U21 des 1. FC Köln sich die Dienste des Shootingstars sicherte. In der Domstadt musste sich Lennemann allerdings gedulden, kam selten und wenn dann nur als Joker zum Einsatz.

Drittligist setzt sich durch

Nun folgt der nächste Schritt auf der Karriereleiter: Wie gestern bekannt wurde, wechselt Bernie Lennemann zur Saison 2026/27 zum Top-Drittligisten FC Hansa Rostock. Dort trifft er auf den aus Ostwestfalen stammenden Chefcoach Daniel Brinkmann, der zuvor den SC Wiedenbrück und SC Paderborn II trainiert hatte. An der Kogge erhält Lennemann die Rückennummer 7.

„Bernie ist ein Stürmertyp, der unserem Spiel zusätzliche Möglichkeiten geben wird. Er bringt viel Tempo, Dynamik und eine enorme Explosivität mit", sagt Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball. „esonders seine Läufe in die Tiefe und hinter die gegnerische Abwehr machen ihn schwer zu verteidigen. Dazu verfügt er über eine gute Körperlichkeit, arbeitet intensiv gegen den Ball und besitzt einen sehr wuchtigen Torabschluss. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann und freuen uns, ihn künftig bei Hansa zu haben.“

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„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Hansa ist ein Verein mit einer besonderen Tradition, leidenschaftlichen Fans und einer großen Strahlkraft. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, im Ostseestadion aufzulaufen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team erfolgreich sind. Jetzt kann ich es kaum erwarten, loszulegen“, wird Bernie Lennemann in der Pressemitteilung zitiert.

Wie das Olper Nachrichtenportal „LokalPlus“ berichtet, habe es auch Interessenten aus der 2. Bundesliga für Lennemann gegeben. „Sie haben ihr Interesse von Anfang an deutlich gezeigt, bei Terminen und auch bei den schriftlichen Dingen Druck gemacht. Dadurch hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich ein Wunschspieler bin. Viele Vereine sprechen mit vielen Spielern – bei Hansa hatte ich das Gefühl, ganz oben auf der Liste zu stehen“, erklärt Lennemann seine Entscheidung. Als er 2023 von Lennestadt nach Bamenohl gewechselt war, habe er noch nicht an Profifußball gedacht. „Dass es jetzt schon nach eineinhalb Jahren in Köln klappt, ist ein extrem schöner Schritt. Ich hoffe, dass das noch nicht das Ende ist. Man weiß nie, wo die Reise im Fußball noch hingeht.“