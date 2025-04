Aus der Westfalenliga: YEG Hassel bedient sich im Herner Stadtgebiet

Die kommen beide aus dem benachbarten Herne. Vom SC Westfalia Herne wird sich Riku Tome (23) den Grün-Weißen anschließen. Vom designierten Westfalenliga-Absteiger SV Sodingen kommt Vitali Alejandro Martinez Hernandez.

Der Japaner Riku Tome stammt aus der Präfektur Okinawa und spielt seit 2021 in Deutschland. Nach drei Jahren in Neuss bei den Landesligisten Holzheimer SG und SC Kapellen-Erft wechselte der offensive Mittelfeldspieler im Sommer 2024 ans Schloss Strünkede, wo er in 15 Ligaeinsätzen ein Tor, ein spektakulärer Seitfallzieher im Derby gegen die SpVgg Horsthausen, und drei Assists beigesteuert hat. Sein letzter Einsatz für Westfalia Herne liegt allerdings schon über drei Monate zurück, als man nach dem Jahreswechsel ein Testspiel gegen die SSVg Velbert bestritten hatte.