Aus der VfB-Jugend: Abwehrtalent wechselt in die 2. Bundesliga

Der deutsch-kroatische Verteidiger Ivan Knezevic wechselt aus der U19 des VfB Stuttgart zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga. Der 19-Jährige verlässt damit den VfB-Nachwuchs nach mehreren Jahren und schließt sich einem Klub an, der die vergangene Zweitliga-Saison auf dem sechsten Platz beendet hat und künftig höherklassig gefordert ist.
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Knezevic durchlief beim VfB Stuttgart mehrere Nachwuchsstationen und kam in den vergangenen Jahren regelmäßig in den Junioren-Bundes- und Nachwuchsligen zum Einsatz. In der U19-DFB-Nachwuchsliga sammelte er in den Herbst- und Frühjahrsrunden insgesamt 41 Spiele. Dabei gelangen dem Verteidiger ein Tor und eine Vorlage. Zuvor stand er auch in der U17-Bundesliga Süd/Südwest auf dem Platz, wo er elf Einsätze und eine Vorlage verbuchte.
Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 52 Spiele, ein Tor, zwei Assists, acht Gelbe Karten und zwei Nominierungen für die Elf der Woche aus. Der VfB Stuttgart beendete die vergangene Runde in der U19-DFB-Nachwuchsliga auf dem fünften Platz. Für Knezevic folgt nun der Schritt in den Profibereich zum 1. FC Kaiserslautern. Der Zweitligist erhält einen jungen Defensivspieler, der beim VfB über Jahre ausgebildet wurde und nun den nächsten Abschnitt seiner Laufbahn angeht.
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