Aus der U19-Hessenliga: SV Eintracht Hohkeppel beendet Trainersucche

Der SV Eintracht Hohkeppel hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Ab der kommenden Saison wird Pablo González-Huerta die sportliche Verantwortung beim Regionalligisten übernehmen. Der 34-jährige Spanier, zuletzt Cheftrainer der U19 von Rot-Weiß Frankfurt in der Hessenliga, tritt die Nachfolge des interimistisch tätigen Duos Kevin Theisen und Amir-Ali Mostowfi an.

Theisen: "Gemeinsam nachhaltige Strukturen aufbauen"

González-Huerta besitzt die UEFA-Pro-Lizenz und gilt als ausgewiesener Experte für nachhaltige Kaderplanung und die Ausbildung junger Talente. In seiner bisherigen Laufbahn setzte der Spanier insbesondere auf die individuelle Entwicklung von Spielern und begleitete zahlreiche Talente erfolgreich in die Nachwuchsleistungszentren und U23-Teams namhafter Vereine wie Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach oder 1. FC Kaiserslautern. Auch Nominierungen für Junioren-Nationalmannschaften unterstreichen seine Erfolge im Jugendbereich. „Er ist ein Trainer, der gemeinsam mit uns eine nachhaltige Struktur aufbauen möchte", wird Sportchef Kevin Theisen in einer Vereinsmeldung zitiert.