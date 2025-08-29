Aus der Traum - Differdingen im Europacup ausgeschieden

Nach der 1-2 Hinspielniederlage in Drita, machte sich der Tross des Luxemburger Meisters noch (berechtigte) Hoffnungen auf das erreichen der Gruppenphase.

Doch diese Hoffnungen bekamen schon sehr früh einen Dämpfer: Der diesmal von Beginn an spielende Andreas Buch, er ersetzte Artur Abreu, holte seinen Kosovarischen Gegenspieler quasi "ohne grosse Not" in der gegenersichen Hälfte von den Beinen und erhielt für diesen "regelwidrigen" Pressingversuch die Rote Karte. Drei Minuten waren da erst gespielt, eine harte Entscheidung des Unparteiischen aus Italien.

Andreas Buch nach dem Spiel am FuPa Mikrofon zu der Szene: "Sehr enttäuschend für mich, ich habe der Mannschaft heute einen Bärendienst erwiesen mit der Roten Karte. Tut mir echt weh". Und weiter: "Ich glaube es ist ein hartes Foul, aber ich treffe ihn nicht am Fuss. Ich erwische ihn am Oberschenkel. Ich sag mal so, kann man geben, muss man aber nicht; aber dafür haben wir einen Videobeweis um das nochmal zu überprüfen. Ja, es ist echt hart."

Doch Differdingen zeigte Moral und lieferte über das gesamte Spiel eine sehr couragierte Leistung, waren in Halbzeit eins trotz Unterzahl gar das bessere Team. Richtig gefährlich wurde es für beide Torhüter allerdings nicht. Dann kam die 60 Minute und eine knifflige Szene für Schiedsrichter Colombo: An der Strafraumgrenze langt Bedouret gegen Tusha zu, der Schiri lässt einstweilen weiterlaufen; der in dieser Conference-League-Phase vorgeschriebene Videoschiedsrichter griff dann allerdings ein. Nach Sichtung der Bilder entschied sich Colombo dann auf Strafstoss, obwohl es so aussah, als wäre der entscheidene Kontakt noch vor der Strafraumgrenze geschehen. Krasniqi war es egal, er verwandelte ohne Probleme. Differdingen kämpfte weiter und versuchte es mehrfach aus der Distanz und kam in der Folge noch zu einigen Chancen, ein Heimtor allerdings blieb den 1910 gemeldeten Zuschauern bis zum Schluss verwehrt. Somit ist der Luxemburger Meister in den Play Offs ausgeschieden und der Traum der Teilnahme an einer Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbes kann frühestens in der kommenden Saison weitergeträumt werden.

Unzufrieden mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters zeigte sich Differdingens Präsident Fabrizio Bei am FuPa-Mikrofon:

... das Foul zum Platzverweis ist nur gelb, nicht Rot. ... der Elfmeter war draussen."

Beides gewiss vertretbare Argumente, ändern werden Sie leider allerdings nichts mehr.

Moral und Kampf wird leider nicht immer belohnt, wie abschliessend unser FuPa-Tickerer Kevin Harpes im Liveticker feststellte:

"Kopf hoch Differdingen. Eine starke Kampagne können sie mit erhobenem Kopf verlassen. Über 90 Minuten (mit Nachspielzeit) in Unterzahl gaben sie nie auf, kämpften und liefen an. Es reichte leider (wieder) nicht gegen Drita aber man kann stolz auf das erreichte sein!"



