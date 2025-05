Aus der Traum: ASV Dachau scheitert in der Relegation

Aus der Traum von der Rückkehr in die Fußball-Landesliga: Der ASV Dachau verlor das Relegationsrückspiel beim SV Pullach gestern glatt 0:4. Der 2:1-Sieg aus dem Hinspiel reichte demnach nicht. Pullach zieht in die zweite und letzte Relegationsrunde ein und trifft dort auf Wacker München. Die Dachauer haben Saisonschluss.

Am Donnerstagabend war der ASV im Hinspiel vor allem in der ersten Halbzeit drückend überlegen gewesen. Bei Pullach wusste nur Schlussmann Bayerschmidt zu überzeugen, er verhinderte eine höhere Niederlage, parierte unter anderem einen Elfmeter. Pullachs Trainer Vinzenz Loistl schimpfte nach Abpfiff, dass seine Mannschaft sich glücklich habe schätzen können, zur Pause nicht 1:5 oder 1:6 im Rückstand zu liegen.

Beim ASV Dachau passte nichts mehr

Gestern sah das völlig anders aus. „Wir haben alles vermissen lassen, was uns im Hinspiel ausgezeichnet hat“, musste ASV-Trainer Matthias Koston einräumen. Die Körpersprache passte nicht, es fehlte die Aggressivität, es fehlte die Ruhe am Ball. Kostons Fazit: „Das Ergebnis spiegelt ganz gut das Spiel wider.“

Womöglich wäre die Sache anders gelaufen, wenn die Dachauer in Führung gehangen wären. Die beste Chance hatte Thomas Rieger in der 16. Minute, er schoss den Ball nach einer Flanke aus acht Metern per Direktabnahme jedoch übers Tor. Auf der anderen Seite hatte Pullach Pech mit einem Lattentreffer.

In der 26. Minute brachte Christian Wimmer Pullach nach einer Ecke per Kopf in Führung. Die Gastgeber hatten damit die Hypothek aus dem Hinspiel ausgeglichen. Wimmer war es auch, der in der 39. Minute auf 2:0 erhöhte, diesmal mit einem 30-Meter-Sonntagsschuss.

Das 3:0 entschied das Spiel vorzeitig

Pause – noch war was drin für die Dachauer. Doch die bittere Pille kam früh: ASV-Torhüter Martin Schneider unterlief in der 51. Spielminute einen Flankenball, Sanntino Pandza traf per Kopf zum 3:0 ins verwaiste Tor. Koston: „Dieses 3:0 war der Genickbruch, definitiv.“ Dass Noah Kotb in der 74. Minute einen mustergültigen Konter zum 4:0 abschloss, war beinahe schon einerlei.

„Wir müssen jetzt einen Haken hinter die Saison machen, so bitter das auch ist“, sagte Koston abschließend. Er hatte die Mannschaft in einer stark besetzten Bezirksliga Nord auf den Relegationsrang geführt, der Aufstieg war über den Umweg noch möglich. Der entscheidende Schritt jedoch wollte nicht gelingen.