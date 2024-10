Aus der Schule in die mobile Zukunft! Arbeiten bei Purem by Eberspächer in Neunkirchen

Du suchst nach der richtigen Ausbildung für dich? Dann bewirb dich bei Purem by Eberspächer und gestalte die Zukunft der Automobilbranche!

Clean Mobility – Purem by Eberspächer Unser Ziel ist die saubere und leise Mobilität. Mit Abgasreinigungssystemen und Akustiklösungen für Pkw und Nutzfahrzeuge verbessern wir weltweit die Luftqualität und reduzieren Geräuschemissionen. An unseren rund 35 Standorten weltweit, darunter Neunkirchen und Homburg, arbeiten 7.500 Mitarbeitende.

DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW ist unser Motto und gleichzeitig der Anspruch an uns selbst.

Ausbildung und Duales Studium für Allesdürfer Bei uns als einem der führenden Systementwickler und -lieferanten der Automobilbranche darfst du schon als Azubi oder Dual Studierender vieles: Zum Beispiel deine Ideen für umweltbewusste, innovative Produkte einbringen, Auslandserfahrung sammeln und insbesondere Freude an der Arbeit haben. Dabei zeichnet sich Ausbildung bei Eberspächer besonders durch Praxisnähe aus, denn du arbeitest in verschiedenen Fachabteilungen mit. Des Weiteren bieten wir dir persönliche Betreuung durch geschulte Ausbildungsbeauftragte, umfangreiche Weiterbildung, flexible Arbeitszeiten, ausgezeichnete Übernahme- und Karrierechancen und vieles mehr.