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Aus der Rheinlandliga in den Golf von Thailand
Regionaler Fußball: Angreifer schlägt exotisches Kapitel auf – RW Wittlich holt Routinier aus Salmrohr – Neue Aufgabe für Ex-Spieler von Eintracht Trier.
von Andreas Arens / Lutz Schinköth · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Vincent Boesen (links) will sich künftig in der dritten thailändischen Liga durchsetzen. Mit dem Wechsel nach Südostasien erfüllt sich der 27-Jährige einen lang gehegten Wunsch. – Foto: Hans Krämer
Schon einmal liebäugelte Vincent Boesen mit einem Wechsel nach Südostasien. Nun erfüllt sich dieser Wunsch. Der Angreifer verlässt Eintracht Trier, wo er nach seiner Rückkehr vom Luxemburger Erstligisten Progrés Niederkorn seit Januar für die zweite Mannschaft in der Rheinlandliga aktiv war, und geht nach Thailand.
„Für ihn hat sich dort jetzt noch mal eine Tür geöffnet“, sagt der sportliche Leiter der Regionalliga-U23, Kevin Schmitt. Boesen stürmt künftig für den im Golf von Thailand beheimateten Inselverein Samui United Football Club. Die „Island Boys“ spielen in der dritthöchsten Liga und gelten nach Rang vier in der vergangenen Saison als ambitioniert. „Es ist nicht selbstverständlich, noch mal solch eine Chance zu bekommen“, meint der 27-Jährige im Volksfreund-Gespräch. Zunächst habe er für eine Saison unterschrieben. Diese startet Anfang September. Am 12. Juli wird Boesen nach Thailand aufbrechen. „Die Bedingungen vor Ort in einem Sport-Resort sind einfach top. Das ist eine coole Sache, auf die ich große Lust habe“, schwärmt Boesen, der sich als Profi voll auf den Fußball konzentrieren kann. Präsident Mika Chunuonsee, der familiäre Wurzeln in Thailand und Wales hat, spiele mit seinen 37 Jahren auch noch selbst mit, wie der Torjäger weiß: „Er genießt auf Koh Samui große Bekanntheit, und United ist sein Verein.“