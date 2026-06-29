Aus der Rheinlandliga in den Golf von Thailand

Ruwertal rüstet auf und holt neuen Co-Trainer: Bezirksligist SG Ruwertal/Gutweiler hat mit Andreas Kirsch-Haupenthal einen erfahrenen Spieler vom Saar-Landesligisten FC Noswendel/Wadern verpflichtet. Der 37-jährige Mittelfeldakteur ist beidfüßig stark, war zuvor in der Saarlandliga beim 1. FC Reimsbach sowie in der Landesliga lange Jahre auch für den SV Weiskirchen/Konfeld aktiv. Trainer Bastian Jung ordnet den Neuzugang so ein: „Andreas arbeitet in Luxemburg, ist dort ein Kollege unseres sportlichen Leiters Max Tyrell und hat jetzt in Kasel ein Haus gekauft. Er ist zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen, weil er kürzertreten will. Doch wir schauen, wie er sich in der Vorbereitung zeigt, da die erste und zweite Mannschaft häufig zusammen trainieren. Er ist in jedem Fall ein sehr interessanter Spieler.“ Für den in der nächsten Saison verletzungsbedingt pausierenden Andreas Steffen kehrt Michael Carsten Blau vom Bezirksligaaufsteiger DJK St. Matthias als Spieler-Co-Trainer dorthin zurück, wo er bereits in der Saison 2021/22 aktiv war. „Noch mal mit alten Freunden zusammenzuspielen, weitere Erfahrungen zu sammeln und eine neue Herausforderung anzunehmen – gerade im Trainerbereich: All’ das hat mich gereizt“, sagt der 33-Jährige. Seinen bisherigen Kollegen Ahmed Boussi und Kevin Dres bei St. Matthias sei er „äußerst dankbar, dort sehr gute Einblicke ins Trainermetier erhalten zu haben“. Mit Benjamin Thorbeck haben die Ruwertaler einen Offensivmann vom künftigen Ligakonkurrenten SV Trier-Irsch an Land gezogen. „Wir haben einen Spieler mit Erfahrung und Durchschlagskraft für die Sturmspitze gesucht und mit Benny einen Top-Neuzugang gefunden. Der Kontakt ist über unser Vorstandsmitglied und früheren Spieler Fabian Herres zustande gekommen. Beide sind Arbeitskollegen. Er wohnt in Tarforst. Benjamin kann uns direkt weiterhelfen“, sagt Max Tyrell über den 38-jährigen Routinier, der früher unter anderem für den TuS Erndtebrück in der Oberliga Westfalen aktiv war.