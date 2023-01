Aus der Regionalliga: SSVg Velbert holt Robert Nnaji zurück Oberliga Niederrhein: Die SSVg Velbert hat Robert Nnaji vom 1. FC Bocholt verpflichtet.

Robert Nnaji kehrt zur SSVg Velbert zurück. Für die Velberter bestritt der Angreifer bislang mehr als 70 Partien, bevor er zunächst in die Regionalliga zu den Sportfreunden Lotte wechselte und sich in dieser Saison dem 1. FC Bocholt anschloss. Nach zwei Jahren kehrt er nun zu SSVg zurück, die ihrerseits auf dem besten Weg ist, in der kommenden Spielzeit in der vierthöchsten Deutschen Liga zu spielen.

Die SSVg Velbert hat Robert Tochukwu Nnaji zurückgeholt. Nach zwei Jahren kehrt der 26-Jährige ins Bergische zurück. Er kommt vom langjährigen Rivalen um den Aufstieg in die Regionalliga West, dem 1. FC Bocholt. Doch schon bald könnten die beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel wieder aufeinandertreffen. Während die Bocholter gute Chancen auf den Klassenerhalt haben, hat sich die SSVg souverän an die Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein gesetzt. Damit es mit dem Aufstieg auch klappt, hat der Verein nun noch einmal personell in der Offensive nachgelegt.

Von 2017 bis 2021 lief Nnaji für Velbert auf und kam in der Oberliga zu 76 Einsätzen. In denen erzielte der Stürmer 22 Tore. Zur Spielzeit 2021/22 wechselte er zu den Sportfreunden Lotte, für die er in der Regionalliga in 19 Begegnungen auf dem Feld stand. In der laufenden Spielzeit trug er in elf Paarungen das Trikot der Schwatten aus Bocholt. Insgesamt konnte er aber nicht die Spielzeit bekommen, die er sich vorgestellt hatte, sodass der Transfer zur SSVg zustande kam.

"Robert wünscht sich einfach mehr Spielzeit und das können wir ihm auch in der Rückrunde nicht garantieren. Da er schon mal in Velbert war, weiß er, was da auf ihn zukommt. Ich freue mich sehr, dass er eine gute Alternative gefunden hat. Wir wünschen ihm viel Erfolg", sagt Bocholts Sportlicher Leiter Marcus John zum Abschied in den Vereinsmedien.