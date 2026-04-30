Aus der Regionalliga! Siderkiewicz wechselt zu BV Garrel

– Foto: Kickers Emden

Beim SV Hansa Friesoythe spielte er von 2015-2023 und kam auf 140 Partien in der Landesliga, in denen er 27 Mal traf und dabei 17 Treffer vorbereitete. Hinzu kam eine Saison in der Bezirksliga, in der Siderkiewicz das Team mit 21 Toren und neun Assists ins 16 Partien direkt wieder zum Aufstieg in die Landesliga schoss.

Der 29-Jährige wurde in der Jugend beim SV Meppen hochklassig ausgebildet und spielte dort bis zur U19-Bundesliga, in welcher er absoluter Stammspieler war. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich ging Siderkiewicz dann in der Landesliga bei Hansa Friesoythe.

2023 folgte dann der Wechsel aus der Landesliga hoch in die Oberliga zu Kickers Emden. Im ersten Jahr schaffte der 29-Jährige direkt den Aufstieg in die Regionalliga und war mit fünf Torbeteiligungen in 26 Partien nicht unbeteiligt daran. In der Regionalliga lief er seither 40 Mal auf, 35 Mal von Beginn an, konnte aber noch keinen Treffer markieren.

Die Saison wird Siderkiewicz mit Emden im gesicherten Mittelfeld beenden. Weder nach oben, noch nach unten wird etwas passieren.

Bei seinem neuen Verein, dem BV Garrel, geht es allerdings noch um Einiges. Aktuell steht man auf dem zweiten Platz der Landesliga, ist aber punktgleich mit dem Tabellenführer Vorwärts Nordhorn. Lediglich das schlechtere Torverhältnis steht zwischen den beiden Favoriten auf den Aufstieg in die Oberliga.

Weiter geht es für Garrel am Sonntag eben mit diesem absoluten Spitzenspiel bei Vorwärts Nordhorn, wobei es eventuell zur Vorentscheidung kommen kann.

Die Kickers aus Emden, um Siderkiewicz, spielen bereits am kommenden Samstag in Jeddeloh.