Aus der Regionalliga: Gianluca Evers verstärkt FT Braunschweig

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Die Freien Turner Braunschweig haben ihren ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Mit Gianluca Evers kehrt ein bekanntes Gesicht zur Parkelf zurück. Der 29-Jährige wechselt von der FSV Schöningen zurück nach Braunschweig. Das gaben die Freien Turner via Instagram bekannt.

Evers spielte bereits in der Saison 2020/21 für die Freien Turner. Zuvor war er 2018 von Schöningen zum SSV Vorsfelde gewechselt, ehe ihn 2019 ein Fußball-Stipendium nach North Carolina in den USA führte. Die Corona-Pandemie durchkreuzte jedoch die weiteren Pläne, sodass er nach Deutschland zurückkehrte und erstmals für die Turner auflief.

2021 kehrte der Offensivspieler nach Schöningen zurück und war anschließend Teil des rasanten Aufstiegs der FSV von der Bezirksliga bis in die Regionalliga. Nun folgt die Rückkehr nach Braunschweig. Für Schöningen lief er 72 Mal in der Oberliga und erzielte dabei zehn Tore. In der abgelaufenen Saison kamen neun Einsätze in der Regionalliga hinzu, jedoch nur einer von Beginn an.