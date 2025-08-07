Aus der Regional- und Landesliga: Zwei Debütanten in Halberstadt

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim 1. SC Heiligenstadt ist der VfB Germania Halberstadt erfolgreich in die neue Oberliga-Saison gestartet. Dabei gaben zwei weitere Neuzugänge jeweils nach Einwechslung ihr Debüt für die Halberstädter.

Mit Paul Kühnhardt sicherten sich die Germanen ein Talent aus der Regionalliga. Für den FC Eilenburg lief der frühere Junior von RB Leipzig in der vergangenen Saison zwölfmal in der vierthöchsten deutschen Spielklasse auf. "Paul hat sich in dieser Zeit mit großem Einsatz und Ehrgeiz eingebracht, sowohl auf dem Platz als auch im Training stets alles gegeben und sich in der Mannschaft gut eingefügt", schrieben die Eilenburger zum Abschied des 19-Jährigen, der sich in der Oberliga mehr Einsatzzeit erhofft. Zum Spielerprofil:

Ebenfalls neu in Halberstadt ist Sezer Gönülcan. Der 22-jährige sammelte für die Freien Turner Braunschweig schon einige Oberliga-Minuten und schloss sich dann dem FC Türk Gücü Helmstedt an. Im vergangenen Winter wechselte der Offensivspieler zum Landesligisten Germania Wernigerode. Zwar konnte er dessen Abstieg in die Landesklasse nicht verhindern, sich selbst als Mittelfeldspieler allerdings mit sechs Treffern in zehn Einsätzen in den Fokus spielen - offenbar auch in den der Halberstädter. Zum Spielerprofil:

