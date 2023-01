Aus der Regional- in die Mittelrheinliga - die Transfers der Woche Die große Übersicht zu den interessantesten Transfers der vergangenen Woche am Mittelrhein.

Der Amateurfußball erwacht nach und nach aus dem Winterschlaf. Die ersten Partien der Regionalliga West sind absolviert und die Teams von der Mittelrheinliga bis in die Kreisliga sind fleißig dabei, die Abläufe für die Rückrunde einzustudieren. Und auch in dieser Woche gab es die ein oder andere interessante Transfermeldung. FuPa Mittelrhein gibt euch den Überblick.

Aus privaten Gründen hatte Cenk Durgun seinen Vertrag beim 1. FC Düren aufgelöst, dabei hatte er sich zum Ende der Hinrunde einen Stammplatz beim Regionalligisten erkämpft. Eintracht Hohkeppel hat die Chance gesehen und ergriffen - mit Durgun kommt der nächste hochkarätige Spieler zum Mittelrheinliga-Neuling.

Spieler aus der Regionalliga in die Mittelrheinliga zu holen, schien in dieser Woche Konjunktur gehabt zu haben. Auch der Siegburger SV holte mit Sam-Calvin Kisekka einen Mann aus der vierthöchsten Spielklasse. Der 20-Jährige spielte zuletzt für den 1. FC Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord. Neben Kisekka verpflichtete der SSV Ardit Maloku, der vom Oberligisten TuS Koblenz an den Mittelrhein wechselt.

Aufsteiger SC Elsdorf spielt in der Bezirksliga bisher eine richtig starke Rolle, hat als Tabellendritter sogar noch Chancen auf den ganz großen Wurf. Damit die Leistungen weiterhin so konstant bleiben hat Elsdorf im Winter nachgerüstet und mit Aaron Pesch, Charalampos Amanatidis und Eren Bilgicli drei Neuzugänge verpflichtet.