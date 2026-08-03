Aus der Oberliga und Landesklasse: Verbandsligist holt zwei Talente

Owen Iyamu (l.) und Viktor Stashenko sind neu beim SC Bernburg. – Foto: Verein

Unter Trainer Maximilian Dentz soll beim SC Bernburg in der kommenden Saison weiterhin die Entwicklung im Vordergrund stehen. In dieses Profil passen - nach dem erfahrenen Keeper Robby Richter - zwei junge Sommer-Neuzugänge des Verbandsligisten.

Mit Viktor Stashenko fand ein talentierter Mittelfeldspieler den Weg an die Saale. Der 22-Jährige lief in der vergangenen Saison für die SG Union Sandersdorf und den 1. SC Heiligenstadt in der Oberliga auf. Zum Spielerprofil:

Zuvor spielte der Ukrainer für den Verbandsligisten SG Rot-Weiß Thalheim - unter anderem unter Trainer Maximilian Dentz. "Viktor bringt Erfahrung mit aus der Verbands- und Oberliga und passt mit seiner Art, Fußball zu spielen, perfekt in unser Gebilde und soll im Zentrum unseres Spiels eine wichtige Rolle einnehmen", sagt der SCB-Coach über den Mittelfeldmann.

Offensivspieler kommt aus der Landesklasse zum SC Bernburg

Für die Offensive wurde dagegen Owen Iyamu in die Krumbholzallee gelockt. Der 20-Jährige kommt vom Landesklasse-Vertreter TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in den Salzlandkreis. Mit Iyamu "bekommen wir einen sehr interessanten, entwicklungsfähigen, technisch starken Fußballer, der bisher immer gezeigt hat, dass er Tore schießen und vorbereiten kann", erklärt Dentz: "Bei Owen sind wir uns sicher, dass er den Konkurrenzkampf in der Offensive beleben wird." Zum Spielerprofil: