Aus der Oberliga und Landesklasse: Verbandsligist holt zwei Talente

Unter Trainer Maximilian Dentz soll beim SC Bernburg in der kommenden Saison weiterhin die Entwicklung im Vordergrund stehen. In dieses Profil passen - nach dem erfahrenen Keeper Robby Richter - zwei junge Sommer-Neuzugänge des Verbandsligisten.
Mit Viktor Stashenko fand ein talentierter Mittelfeldspieler den Weg an die Saale. Der 22-Jährige lief in der vergangenen Saison für die SG Union Sandersdorf und den 1. SC Heiligenstadt in der Oberliga auf. Zum Spielerprofil:
Zuvor spielte der Ukrainer für den Verbandsligisten SG Rot-Weiß Thalheim - unter anderem unter Trainer Maximilian Dentz. "Viktor bringt Erfahrung mit aus der Verbands- und Oberliga und passt mit seiner Art, Fußball zu spielen, perfekt in unser Gebilde und soll im Zentrum unseres Spiels eine wichtige Rolle einnehmen", sagt der SCB-Coach über den Mittelfeldmann.
Für die Offensive wurde dagegen Owen Iyamu in die Krumbholzallee gelockt. Der 20-Jährige kommt vom Landesklasse-Vertreter TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in den Salzlandkreis. Mit Iyamu "bekommen wir einen sehr interessanten, entwicklungsfähigen, technisch starken Fußballer, der bisher immer gezeigt hat, dass er Tore schießen und vorbereiten kann", erklärt Dentz: "Bei Owen sind wir uns sicher, dass er den Konkurrenzkampf in der Offensive beleben wird." Zum Spielerprofil:
Stashenko und Iyamu seien "beide noch junge Spieler, die sich gemeinsam mit uns als Verein und unserer Mannschaft entwickeln wollen", so Dentz. "Wir erhoffen uns von beiden Spielern, dass sie sich schnell einleben und wohlfühlen. "Wir haben das Gerüst der Mannschaft aus der letzten Saison gehalten und es gilt jetzt, dieses Gerüst mit gewissen Puzzleteilen zu vervollständigen – und wir trauen es beiden Spielern zu, genauso wie Robby Richter, die entscheidenden Puzzleteile zu sein", führt der Bernburger Coach aus.