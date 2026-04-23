Aus der Oberliga! – Tim Rister kehrt zu WSC FRISIA zurück Nach drei Jahren die Rückkehr in den Sportpark von p.s. · Heute, 14:42 Uhr · 0 Leser

wscfrisia1 - Instagram

Der nächste Baustein für die neue Saison ist gesetzt: Der WSC Frisia Wilhelmshaven vermeldet mit der Rückkehr von Tim Rister einen prominenten Neuzugang für die Bezirksliga Weser-Ems – und sendet damit ein deutliches Signal für die kommende Spielzeit.

Erfahrung aus Ober- und Landesliga Rister wechselt vom SV Wilhelmshaven zurück in den Sportpark. In den vergangenen drei Jahren sammelte der Offensivspieler dort wertvolle Erfahrungen auf höherem Niveau – zunächst in der Landesliga Weser-Ems, anschließend in der Oberliga Niedersachsen. Ein Blick auf die Zahlen unterstreicht seine Konstanz:

In der Saison 2022/23 erzielte Rister für Frisia in der Landesliga in 29 Spielen dreizehn Tore. Nach seinem Wechsel zum SV Wilhelmshaven folgten 20 Treffer in 27 Partien in der Landesliga 2023/24. In der Oberliga Niedersachsen traf er 2024/25 in 28 Einsätzen siebenmal (ein Assist), in der laufenden Spielzeit 2025/26 stehen in 15 Spielen vier Tore zu Buche.

Rister hat damit bewiesen, dass er auch eine Liga höher zuverlässig seinen Beitrag leisten kann – eine Qualität, die Frisia nun wieder für sich nutzen möchte. „Ein starkes Zeichen“ Der zukünftige Frisia-Trainer Henning Röbke bewertet die Rückkehr als wichtigen Schritt:

„Ich freue mich ungemein, dass Tim ab der kommenden Saison wieder Teil unseres Teams ist. Er kennt den Verein, lebt die Werte von Frisia und passt menschlich wie sportlich hervorragend zu uns. In den vergangenen Jahren hat er gezeigt, dass er auf höherem Niveau zuverlässig trifft und Verantwortung übernimmt. Seine Rückkehr ist für uns ein starkes Zeichen und ein weiterer Baustein auf unserem Weg, im Sportpark attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen.“