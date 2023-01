Aus der Oberliga: SV Altenberg holt Birol Can Adibelli Landesliga, Staffel 1: Der SV Altenberg verpflichtet den jungen Birol Can Adibelli vom TVD Velbert.

Der SV Altenberg hat im Abstiegskampf der Landesliga einen vielversprechenden Neuzugang aus dem Hut gezaubert. Birol Can Adibelli spielte bis zuletzt beim Tabellenvierten der Niederrhein-Oberliga TVD Velbert und kam dort vor allem über Jokereinsätze auf elf Saisonspiele, in denen er einmal traf. Jetzt wechselt der 19-Jährige nicht nur vom Nieder- an den Mittelrhein, sondern geht auch was die Ligenhöhe angeht einen Schritt zurück.

Der Mittelrhein ist Adibelli aber keineswegs fremd. Der Linksfuß wurde in den Nachwuchsleistungszenten von Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln ausgebildet. Im zweiten B-Jugend-Jahr zog es Adibelli zu Fortuna Düsseldorf, wo er in der Junioren-Bundesliga auf Anhieb Stammspieler war. Bis zur vergangenen Saison spielte Adibelli bei der Fortuna, der TVD Velbert war seine erste Station im Herrenbereich.

Nach einer halben Saison mit elf Oberliga- und zwei A-Liga-Einsätzen zieht der 19-Jährige nun schon wieder weiter. Beim SV Altenberg könnte ihn eine größere Rolle erwarten, schließlich steckt der SV als Aufsteiger mit nur zehn Punkten im Tabellenkeller. Nach dem überraschenden Aufstieg verließen neben Trainer Sven Bellinghausen auch einige Spieler den Verein - dass es eine schwierige Saison werden würde, ist also keine Überraschung. Zumal der SVA mit dem jüngsten Kader der Landesliga antritt. Adibelli passt mit seinen 19 Jahren also perfekt ins Beuteschema des Tabellen-15.

Zeit für den Feinschliff

Mit der Verpflichtung des Oberliga-Spielers sendet Altenberg auch ein Signal an die Konkurrenz, alles dafür zu geben, in der Liga zu bleiben. In der Winterpause hat Trainer Roger Landwehr Zeit, die junge Mannschaft noch besser auf die Landesliga einzustellen. Im ersten Testspiel gegen die Spielvereinigung Köln-Flittard mit Ex-Trainer Bellinghausen gab es eine 0:1-Niederlage. Im Februar stehen drei weitere Testläufe an, bevor es am 5. März gegen den TuS Oberpleis in der Liga weitergeht.