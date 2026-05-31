Aus der Oberliga: Rahlstedter SC holt Joel Szillat zurück

Der Rahlstedter SC hat einen starken Zugang für die kommende Saison vorgestellt: Joel Szillat kehrt zum Landesligisten zurück und verstärkt ab Sommer wieder die Offensive des RSC. Der Angreifer kommt von FC Teutonia 05 Ottensen aus der Oberliga Hamburg und bringt damit Erfahrung aus Hamburgs höchster Spielklasse mit.
Für Rahlstedt ist es ein Transfer mit besonderem Wert. Szillat kennt den Verein bereits, kommt also in ein vertrautes Umfeld zurück und kann zugleich sportliche Qualität aus einer höheren Liga einbringen. In der abgelaufenen Oberliga-Saison kam er für Teutonia auf 30 Einsätze, erzielte sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Für einen Landesligisten ist das ein deutliches Signal.
Der RSC beschreibt den Rückkehrer als engagierten und torgefährlichen Angreifer, der durch Dynamik, Einsatzwillen und Torriecher wichtige Qualitäten für das Angriffsspiel mitbringt. Genau dieses Profil kann der Mannschaft in der kommenden Saison guttun. Szillat ist kein Spieler, der sich erst an den Hamburger Herrenfußball gewöhnen muss, sondern einer, der in der Oberliga regelmäßig auf dem Platz stand.
Seine Bilanz bei Teutonia zeigt, dass er auch auf höherem Niveau Akzente setzen kann. Sechs Tore und drei Vorlagen in 30 Partien sind Werte, die Rahlstedt zusätzliche Durchschlagskraft geben sollen. Gerade in der Offensive kann ein Spieler mit Tempo, direktem Zug zum Tor und Erfahrung aus intensiveren Oberliga-Spielen den Unterschied machen.
Auch emotional passt die Verpflichtung. „Joel Szillat kehrt zur neuen Saison zurück nach Hause“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung. Mannschaft, Trainerteam und Klub heißen ihn herzlich willkommen und blicken mit Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft. Für Szillat bietet die Rückkehr die Möglichkeit, in vertrauter Umgebung eine prägende Rolle einzunehmen. Für den RSC ist es die Chance, einen offensiven Unterschiedsspieler zu gewinnen, der nicht nur Qualität mitbringt, sondern auch weiß, worauf es im Verein ankommt. 2022/23 verabschiedete sich der Torjäger mit 21 Toren aus der Landesliga Hansa und wechselte zu Concordia Hamburg.
Der Wechsel von Teutonia nach Rahlstedt ist deshalb mehr als ein normaler Zugang. Ein Offensivspieler aus der Oberliga, der in 30 Spielen an neun Treffern direkt beteiligt war, ist für den RSC ein Top-Transfer. Szillat soll dem Angriff mehr Wucht, Tempo und Abschlussqualität geben - und zugleich als Rückkehrer schnell in die Gruppe hineinfinden.
Rahlstedt setzt damit ein klares Zeichen für die kommende Saison. Nach weiteren Personalentscheidungen im Kader bekommt die Offensive nun einen Spieler dazu, der sofort helfen kann. Für den RSC ist Szillats Rückkehr ein sportlich sinnvoller und emotional passender Baustein.
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