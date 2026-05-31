Aus der Oberliga: Rahlstedter SC holt Joel Szillat zurück Joel Szillat kehrt zum Rahlstedter SC zurück. Der Offensivspieler kommt von FC Teutonia 05 Ottensen aus der Oberliga Hamburg und soll den RSC-Angriff verstärken. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Joel Osei Szillat im Trikot von Concordia Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Rahlstedter SC hat einen starken Zugang für die kommende Saison vorgestellt: Joel Szillat kehrt zum Landesligisten zurück und verstärkt ab Sommer wieder die Offensive des RSC. Der Angreifer kommt von FC Teutonia 05 Ottensen aus der Oberliga Hamburg und bringt damit Erfahrung aus Hamburgs höchster Spielklasse mit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Rahlstedt ist es ein Transfer mit besonderem Wert. Szillat kennt den Verein bereits, kommt also in ein vertrautes Umfeld zurück und kann zugleich sportliche Qualität aus einer höheren Liga einbringen. In der abgelaufenen Oberliga-Saison kam er für Teutonia auf 30 Einsätze, erzielte sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Für einen Landesligisten ist das ein deutliches Signal.

Torgefahr für den RSC-Angriff Der RSC beschreibt den Rückkehrer als engagierten und torgefährlichen Angreifer, der durch Dynamik, Einsatzwillen und Torriecher wichtige Qualitäten für das Angriffsspiel mitbringt. Genau dieses Profil kann der Mannschaft in der kommenden Saison guttun. Szillat ist kein Spieler, der sich erst an den Hamburger Herrenfußball gewöhnen muss, sondern einer, der in der Oberliga regelmäßig auf dem Platz stand. Seine Bilanz bei Teutonia zeigt, dass er auch auf höherem Niveau Akzente setzen kann. Sechs Tore und drei Vorlagen in 30 Partien sind Werte, die Rahlstedt zusätzliche Durchschlagskraft geben sollen. Gerade in der Offensive kann ein Spieler mit Tempo, direktem Zug zum Tor und Erfahrung aus intensiveren Oberliga-Spielen den Unterschied machen.