Aus der Oberliga: Heidmühler FC verpflichtet Zaid Abazid

Der Heidmühler FC hat einen hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems präsentiert. Zaid Abazid wechselt vom Oberligisten SV Wilhelmshaven in den Landkreis Friesland und soll das zentrale Mittelfeld der Rot-Weißen verstärken.

Trainer Oleksyn sieht in dem Zugang eine wichtige Verstärkung für die Mannschaft. „Zaid bringt eine enorme Spielintelligenz, technische Qualität und Vielseitigkeit mit. Mit seiner Art Fußball zu spielen wird er unserem Team neue Impulse geben“, so der Coach. Zudem betont er die flexible Einsetzbarkeit des Neuzugangs: „Er kann im zentralen Mittelfeld flexibel auf der 6, 8 oder 10 agieren und wird eine echte Verstärkung für unseren Kader sein.“

Abazid soll vor allem im Zentrum für Stabilität und Kreativität sorgen. Seine Übersicht, Dynamik und Kreativität werden als wichtige Faktoren für das Offensivspiel des Heidmühler FC gesehen.