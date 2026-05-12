Aus der Nachwuchsbundesliga: BW Borssum verpflichtet Ilirjan Behrami Offensivtalent kommt von der U-19 des SV Meppen von p.s. · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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Der nächste Transfer mit Perspektive ist perfekt: BW Borssum verstärkt sich zur kommenden Spielzeit in der Bezirksliga Weser-Ems mit Ilirjan Behrami. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt aus der U19 des SV Meppen nach Borssum und bringt hochklassige Nachwuchserfahrung mit.

Aktuell steht Behrami mit den Emsländern in der DFB-Nachwuchsliga auf dem Platz. Zuvor wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des SV Meppen ausgebildet – eine fußballerische Schule, die für technische Qualität und taktisches Verständnis steht. Entsprechend groß ist die Erwartungshaltung an den jungen Offensivakteur. Kreativität und Technik für die Offensive Der 18-Jährige fühlt sich in der Offensive am wohlsten, bringt Kreativität und technische Finesse mit. Eigenschaften, die im Herrenbereich den Unterschied machen können – insbesondere in einer Liga, in der enge Spiele häufig durch individuelle Qualität entschieden werden.

Dabei verlief die jüngere Vergangenheit für Behrami nicht ohne Rückschlag. Nach einem schweren Wadenbeinbruch in der vergangenen Saison kämpfte er sich zurück und findet in der laufenden Rückrunde zunehmend wieder zu seinem Rhythmus. Der Wechsel nach Borssum markiert nun den nächsten Schritt auf seinem Weg in den Herrenfußball. Trainer Yasin Turan beschreibt den Neuzugang als entwicklungsfähigen Spieler mit klaren Stärken:

„Ilirjan ist ein ruhiger und intelligenter Spieler mit einer starken Technik. Er ist fußballerisch sehr gut ausgebildet und wir wollen ihn bei den nächsten Schritten im Herrenbereich bestmöglich begleiten.“