Aus der Landesliga – Wilhelmshavener SC Frisia verstärkt Defensive

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Der Wilhelmshavener SC Frisia treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und präsentiert mit Nico Gereke einen weiteren Neuzugang aus der Landesliga. Der 26-Jährige wechselt vom Landesligisten GW Firrel nach Wilhelmshaven.

Gereke ist in der Defensive flexibel einsetzbar und kann sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen agieren. Der Abwehrspieler bringt zudem Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit, unter anderem aus der U-19-Bundesliga. In seiner bisherigen Laufbahn stand er bei Mainz 05, VfL Bochum, Rot-Weiß Oberhausen, TV Askania Bernburg, VfL Oldenburgsowie zuletzt bei GW Firrel unter Vertrag.

Der zukünftige Trainer Henning Röbke sieht in dem Neuzugang eine wertvolle Verstärkung:

„Nico ist im Defensivbereich polyvalent einsetzbar, was seine fußballerischen Qualitäten nochmal unterstreicht. Durch seine Beidfüßigkeit, seine spielerische Klasse und seine Stärke als Standardspezialist wird er unserem Team wichtige Impulse geben können. Ich freue mich sehr, dass Nico sich unserem eingeschlagenen Frisia-Weg anschließt.“