Aus der Landesliga! Wegener wechselt zu Wallhöfen

Der TSV Wallhöfen verlor in der laufenden Kreisliga Saison nur eine Partie und steht auf dem zweiten Platz, drei Punkte hinter dem SV Lilienthal-Falkenberg. Die Chance auf den Aufstieg ist hoch. Nun stellt der Jäger Nummer eins den ersten Neuzugang der Transferperiode vor..

Vom Landesligisten Hagen/Uthlede kommt Johannes Wegener zum TSV. Der 22-Jährige kam aus der Jugend und spielte von 2021 bis 2023 in der Bezirksliga für Worpswede (56 Einsätze und fünf Tore). In der Saison 23/24 spielte Wegener für den FC Hambergen in der Bezirksliga und war in 29 Partien Stammspieler.

Nach den Jahren in der Bezirksliga zog es den Defensivmann zu Hagen/Uthlede in die Landesliga. In der abgelaufenen Saison kam er 17 Mal zum Einsatz, zwölf Mal von Beginn an und traf ein Mal. In der laufenden Saison kam jedoch nur ein Landesliga-Spiel dazu sowie zwei im Bezirkspokal. Zudem lief Wegener zehn Mal in der Reserve auf, die in der Kreisliga spielt.