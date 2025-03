Aus der Landesliga – VfL Oythe schnappt sich Bramscher und Blömer

– Foto: Sascha Drenth

Der VfL Oythe spielt eine starke Saison und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, hat aber mit dem SV Altenoythe einen Spitzenreiter, der schwer vom Platz an der Sonne zu verdrängen ist. Nun verstärkt sich der VfL mit zwei Spielern aus der Landesliga, die auch wenn es mit dem Aufstieg nicht klappen sollte, an den Oyther Berg wechseln. Der SV Bevern steht aktuell auf dem zweiten Platz in der Landesliga, auch bei einem möglichen Aufstieg in die Oberliga, wird der Transfer nicht platzen. Wie der Verein bekannt gibt kommen Kristen Bramscher und Lennart Blömer vom SV Bevern.

Der 28-jährige Blömer wurde in der Jugend des BV Cloppenburg ausgebildet. Im Herrenbereich sammelte der 1,88 Meter große Lehrer zunächst drei Jahre Erfahrung in der Regional- und Oberliga für den BVC, bevor er zum VfL Oldenburg wechselte. Dort absolvierte er 88 weitere Spiele in denselben Ligen. Im Sommer 2022 schloss er sich dem SV Bevern an, für den er seither 79 Partien in der Landesliga bestritt und dabei 12 Treffer erzielte. Ebenfalls 28 Jahre alt ist Bramscher, der mit der Erfahrung aus 190 Landesliga-Spielen von Bevern nach Oythe kommt. Seit 2018 spielte der 1,83 Meter große Lehrer für den SV Bevern, nachdem er zuvor bereits im Trikot von Blau-Weiß Lohne im Landkreis Vechta auf sich aufmerksam gemacht hatte.