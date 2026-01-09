Aus der Landesliga: TuS Wagenfeld verpflichtet Torjäger Madun Manka

Der TuS Wagenfeld, aktuell Tabellenfünfter der Bezirksliga Hannover Staffel 1, hat auf seinem Instagram-Kanal die Verpflichtung von Madun Manka angekündigt. Der 25 Jahre alte Offensivspieler schließt sich dem Verein zur kommenden Spielzeit an und kommt vom SV Bruchhausen-Vilsen.

Manka war in der laufenden Saison der Landesliga Hannover für Bruchhausen-Vilsen im Einsatz. In zwölf Partien erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In der Aufstiegssaison des SV Bruchhausen-Vilsen hatte er in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 21 Toren in 29 Ligaspielen sowie 16 Vorlagen maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg seines Teams.

Trainer Michael Hohnstedt äußerte sich auf dem Instagram-Kanal des TuS Wagenfeld zur Verpflichtung: „Als Madun mich das erste Mal angerufen hat, war ich natürlich erst einmal verwundert, aber dann wurde mir klar, dass der TuS Wagenfeld in den letzten 18 Monaten viel richtig gemacht hat! Der Junge ist nicht nur sportlich ein Gewinn, sondern auch eine tolle Persönlichkeit!“