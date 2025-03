Aus der Landesliga - Top-Torjäger für den TuS Bersenbrück

Die ersten Schritte im Herrenbereich machte der 1.84-M große Stürmer dann beim SC Melle 03. Bei dem Landesligisten war er seit 2020 unter Vertrag und spielte dort bis zuletzt, unterbrochen von einem Intermezzo in der Regionalliga in Rödinghausen, wo er allerdings nur zu drei Einsätzen kam und dann wieder zu Melle zurückkehrte.

Der Angreifer spielte bis zur U16 im NLZ des VfL Osnabrück und kam dann über den Osnabrücker SC zu Viktoria Georgsmarienhütte, wo der Angreifer in der A-Jugend-Niedersachsenliga auflief. Dort erzielte Emmrich 25 Tore in 29 Spielen.

In den 5 Jahren war Emmrich 72 Mal für Melle in der Landesliga auf dem Feld und erzielte dabei 37 Tore. Auch in der aktuellen Saison lief es für Emmrich bisher sehr gut. Zwar war er nur in sieben Spielen im Einsatz, traf dabei aber in jedem Spiel und steht bei neun Saisontoren, wodurch der 24-Jährige einen erheblichen Anteil an de Erfolg vom SC Melle hat.

Melle steht aktuell auf dem sechsten Platz mit 36 Punkten. Der Rückstand auf Holthausen-Biene beträgt allerdings nur vier Punkte und der Aufstieg könnte für Emmrich der perfekte Abschluss für seine Zeit beim SC Melle sein. In Bersenbrück ist noch unklar in welcher Liga man dann mit Emmrich spielt. Der TuS steht in der Oberliga aktuell auf dem vierten Platz mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Tabellenspitze.