Aus der Landesliga: RW Braunschweig verpflichtet Hochkaräter

– Foto: André Nückel

Dre VfB RW Braunschweig konnte in einer packenden Saison 2024 den Aufstieg in die Bezirksliga realisieren. Dort spielten die Braunschweiger eine unglückliche Saison und konnten nur fünf Siege einfahren, was leider nicht gereicht hat, um die Klasse zu halten.

In der Sommerpause gibt es regelrecht einen Umbruch im Team. Etliche Spieler haben den Verein verlassen, doch auch schon sieben Neuzugänge stellte der Verein via Instagram vor. Nun folgte der achte Neuzugang. Aus der Landesliga kommt Masirullah Omarkhiel. Der 29-Jährige spielte unter anderem in der Oberliga für die Freien Turner und gehörte dort zu den Leistungsträgern. Außerdem sammelte der technisch versierte Offensivspieler etliche Erfahrungen in der Landesliga für den TSC Vahdet, den MTV Gifhorn und Türk Gücü Helmstedt. In der abgelaufenen Saison stand der Kreativspieler 22 Mal in der Landesliga für Vahdet Braunschweig auf dem Feld, 16 Mal in der Startelf und erzielte dabei ein Tor.