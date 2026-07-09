Aus der Landesliga in die Kreisklasse: Neue Trainer in Kirchehrenbach Der Kreisklassist setzt auf Luckner, Geyer und Eichenmüller – Trainerduo trifft viermal beim ersten 7:0-Erfolg von btfm · Heute, 15:36 Uhr · 0 Leser

Das neue Trainerteam des TSV Kirchehrenbach: Andy Eichenmüller, Nico Geyer und Thomas Luckner (v. r. n. l.). – Foto: TSV Kirchehrenbach

Der Kreisklassist TSV Kirchehrenbach stellt sich nach der erfolgreichen Relegation neu auf und präsentiert ein namhaftes Trainer-Trio, das eine perfekte Symbiose aus höherklassiger Erfahrung und regionaler Expertise verspricht.

Die Verantwortung liegt künftig in den Händen von Nico Geyer. Der 27-Jährige wird den Kreisklassisten als Spielertrainer anführen. „Er wird künftig auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen“, teilt der Verein über seine Kanäle mit. Geyer bringt ordentlich höherklassige Erfahrung mit. Ausgebildet im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth (fünf Regionalliga-Einsätze), wirbelte er später für die DJK Bamberg und den ATSV Erlangen in der Bayernliga Nord. Zuletzt spielte Geyer zweieinhalb Jahre für den Landesligisten Jahn Forchheim, wo er in 69 Partien 19-mal traf.

Neues Trainertrio beim TSV Kirchehrenbach: Geyer und Eichenmüller treffen beim 7:0 Ihm zur Seite steht ein Rückkehrer. Andreas "Andy" Eichenmüller kommt vom Landesligisten SV Buckenhofen zurück zum TSV. Bei den Buckis absolvierte er in den vergangenen drei Jahren über 70-Landesliga-Einsätze. In Kirchehrenbach übernimmt der Defensivspezialist den Posten des spielenden Co-Trainers: „Er bringt wertvolle Landesliga-Erfahrung mit und wird das Team mit seiner Qualität bereichern.“ Komplettiert wird das neue Gespann durch Thomas Luckner. Der 47-Jährige, der in der Vergangenheit beim TSV Ebermannstadt und beim Baiersdorfer SV seine Spuren hinterließ, soll die Trainingsarbeit übernehmen und mit seiner langjährigen Erfahrung die Mannschaft weiterentwickeln, so der Verein: „Wir freuen uns, unser neues Trainerteam begrüßen zu dürfen und wünschen Nico, Andy und Thomas einen erfolgreichen Start.“