Aus der Landesliga: Hansa Friesoythe verpflichtet Osama Kilany

Der SV Hansa Friesoythe treibt seine Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems 4 weiter voran und kann einen weiteren Neuzugang für die erste Mannschaft vermelden: Osama Kilany wechselt vom Landesligisten SV Brake zu den Grün-Weißen.

Der 23-jährige Offensivspieler absolvierte in der aktuellen Spielzeit 22 Partien in der Landesliga und erzielte dabei drei Treffer. Kilany bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Landes- sowie der Oberliga mit und soll die Offensive der Friesoyther variabler machen.

Ein zusätzlicher Faktor: Kilany kennt das Trainerteam um Malte Müller und Nicolas Hofmann bereits aus gemeinsamen Zeiten in Brake – ein Umstand, der die Integration erleichtern dürfte.