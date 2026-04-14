Aus der Landesliga: Hansa Friesoythe verpflichtet Osama Kilany

Der SV Hansa Friesoythe treibt seine Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems 4 weiter voran und kann einen weiteren Neuzugang für die erste Mannschaft vermelden: Osama Kilany wechselt vom Landesligisten SV Brake zu den Grün-Weißen.
Der 23-jährige Offensivspieler absolvierte in der aktuellen Spielzeit 22 Partien in der Landesliga und erzielte dabei drei Treffer. Kilany bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Landes- sowie der Oberliga mit und soll die Offensive der Friesoyther variabler machen.
Ein zusätzlicher Faktor: Kilany kennt das Trainerteam um Malte Müller und Nicolas Hofmann bereits aus gemeinsamen Zeiten in Brake – ein Umstand, der die Integration erleichtern dürfte.
Tobias Millhahn, sportlicher Leiter des SV Hansa, ordnet den Transfer wie folgt ein: „Mit Osama bekommen wir einen Offensivspieler, der trotz seiner erst 23 Jahre sowohl Erfahrungen aus der Landes- als auch der Oberliga mitbringt und auf verschiedenen Positionen in der Offensive eingesetzt werden kann.“
Mit der Verpflichtung setzt Hansa Friesoythe in der Bezirksliga Weser-Ems 4 weiter auf gezielte Verstärkungen – und auf Spieler, die sportliche Qualität und Erfahrung mitbringen.