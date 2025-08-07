Aus der Landesklasse Sachsen-Anhalt zum Europapokal-Teilnehmer

Mit der Verpflichtung von internationalen Spielern hatte der SV Braunsbedra in der vergangenen Saison für Aufsehen gesorgt. Einer von ihnen spielt ab sofort für einen Europapokal-Teilnehmer.

Vom bulgarischen Erstligisten Beroe Stara Zagora war Ronaldo Camara im vergangenen Jahr nach Braunsbedra gekommen. Für den Landesklasse-Vertreter lief der Offensivspieler, der bei Sporting und Benfica Lissabon ausgebildet wurde, allerdings nur selten auf. Schon im Winter trennten sich die Wege. Zum Spielerprofil:

Mit den Luxemburgern könnte der ehemalige Landesklasse-Kicker sogar europäisch spielen: Nach dem Erstrunden-Aus in der Champions-League-Qualifikation buhlt Differdingen aktuell noch um ein Ticket für die Conference League. Am Donnerstagabend geht es im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen den estnischen Meister FC Levadia Tallinn. Womöglich kommt dann auch Ronaldo Camara zum Einsatz.

Für ein kurzzeitiges Engagement schloss sich Camara der U21 der Go Ahead Eagles in der niederländischen Ausbildungsliga an, nun wechselte der 22-Jährige nach Luxemburg. In dieser Woche wurde Camara beim amtierenden Meister und Pokalsieger FC Differdingen vorgestellt.

