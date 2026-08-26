Aus der Kreisliga zum ATSV Erlangen: Aktas zurück in der Landesliga

Kurz vor dem Ende des Wechselfensters meldet der ATSV Erlangen den nächsten Transfer: Aus der Kreisliga wechselt Samet Aktas in die Landesliga Nordost. Der 24-Jährige könnte heute debütieren.
Aktas spielte bis vor wenigen Tagen noch bei Vatan Spor Nürnberg und lief in dieser Saison bereits viermal für den Kreisliga-Elften auf. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Defensivspezialist unter anderem im Nachwuchs des SK Lauf und der JFG Wendelstein. Im Herrenbereich fasste er anschließend schnell Fuß und bringt bereits Erfahrung aus der Nordost-Staffel mit: Für den SV Schwaig sowie für Türkspor/Cagrispor Nürnberg absolvierte er über 50 Landesliga-Einsätze.
In der vergangenen Saison scheiterte Aktas mit Vatan Spor Nürnberg nur knapp am Bezirksliga-Aufstieg: In 24 Kreisliga-Spielen knipste der 24-Jährige satte achtmal – und auch in dieser Saison traf Aktas in vier Spielen bereits einmal ins Schwarze.
„Samet ist sehr zweikampfstark und kann auf der Sechs oder in der Innenverteidigung spielen“, erklärt Normann Wagner, Trainer des ATSV Erlangen. „Er ist robust und bringt uns noch mehr Stabilität in der Zentrale.“
Der erste Einsatz winkt Aktas bereits am heutigen Abend: „Wir nehmen ihn direkt mit“, bestätigt Wagner die Nominierung für das anstehende Heimspiel. Um 19 Uhr gastiert der SC Großschwarzenlohe an der Paul-Gossen-Straße in Erlangen.
In der vergangenen Saison trafen die beiden Klubs noch in der Bayernliga aufeinander – beide Male behielt der ATSV die Oberhand. Gute Vorzeichen also für den möglichen Einstand von Aktas im neuen Trikot.
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