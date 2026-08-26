Aus der Kreisliga zum ATSV Erlangen: Aktas zurück in der Landesliga

Verstärkung für das Zentrum: Samet Aktas (M.) wechselt zum ATSV Erlangen. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Kurz vor dem Ende des Wechselfensters meldet der ATSV Erlangen den nächsten Transfer: Aus der Kreisliga wechselt Samet Aktas in die Landesliga Nordost. Der 24-Jährige könnte heute debütieren.

Aktas spielte bis vor wenigen Tagen noch bei Vatan Spor Nürnberg und lief in dieser Saison bereits viermal für den Kreisliga-Elften auf. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Defensivspezialist unter anderem im Nachwuchs des SK Lauf und der JFG Wendelstein. Im Herrenbereich fasste er anschließend schnell Fuß und bringt bereits Erfahrung aus der Nordost-Staffel mit: Für den SV Schwaig sowie für Türkspor/Cagrispor Nürnberg absolvierte er über 50 Landesliga-Einsätze.

In der vergangenen Saison scheiterte Aktas mit Vatan Spor Nürnberg nur knapp am Bezirksliga-Aufstieg: In 24 Kreisliga-Spielen knipste der 24-Jährige satte achtmal – und auch in dieser Saison traf Aktas in vier Spielen bereits einmal ins Schwarze.