Aus der Kreisliga in die Verbandsliga: "Hat ein sehr großes Potenzial"

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Auf dem Papier ist es ein gewaltiger Schritt: In der vergangenen Saison spielte Felix Zimpel noch für den SV Eintracht Groß Rodensleben in der Bördeliga. In der neuen Spielzeit soll der 18-Jährige für den Haldensleber SC in der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt, auflaufen.

"Ich freue mich sehr, dass sich Felix für uns entschieden hat", sagt HSC-Trainer Marco Wagner über die Verpflichtung des Youngsters. Diesen habe der 48-Jährige "schon lange auf dem Schirm", wie er berichtet: "Er ist ein Spieler, den ich schon öfter gesehen habe. Er hat ein sehr großes Potenzial, ist sehr ehrgeizig, sehr willig." Zum Spielerprofil:

Bedenken, dass der Wechsel aus der Kreis- in die Verbandsliga zu groß sein könnte, hat Wagner keinesfalls. "Felix ist ein Spieler, dem ich das ohne weiteres zutraue, weil er eine super Ausbildung hat", unterstreicht der Trainer. Für die B-Junioren des SV Arminia Magdeburg lief der Mittelfeldspieler in der U17-Verbandsliga auf. In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte Zimpel für Groß Rodensleben bereits 48 Bördeliga-Einsätze und verbuchte dabei 17 Treffer.

Wagner unterstreicht: "Entwicklung längst nicht am Ende"

"Zum HSC wechsele ich, weil ich mich sportlich weiterentwickeln möchte und die Herausforderung Verbandsliga annehmen will", wird der 19-Jährige in der Vorstellung des Vereins zitiert. "Sein Wechsel passt genau in diese Philosophie, die wir vertreten", sagt Wagner und führt dazu aus: "Wir wollen jungen Spielern aus der Region diese Plattform geben, sich zu entwickeln und diesen Schritt zu gehen. Das soll der Weg des HSC sein, die jungen, wilden, ehrgeizigen Spieler zu holen."