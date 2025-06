Aus der Kreisliga in die Landesliga! Etelsen verpflichtet 24-Jährigen

Denn dass er Tore-Schießen kann, bewies er zuletzt deutlich. Aus der Kreisliga wird Maxim Schaf zu den Schlossparkkickern wechseln. Ausgebildet wurde der Angreifer bei der JSG Bierden/Uphusen und machte seine ersten Schritte im Herrenbereich dann beim TSV Thedinghausen in der Bezirksliga.

In der Saison 21/22 bestritt Schaf eine kurze Zwischenstation beim FSV Langwedel/Völkersen, wo er in 29 Bezirksliga-Partien zwei Mal traf. Seit 22/23 spielte der Neu-Etelsener dann wieder für Thedinghausen in der Kreisliga. Seitdem kamen 35 Tore in 55 Spielen dazu. Die beste Saison spielte Schaf allerdings zuletzt. In der abgelaufenen Saison traf der 24-Jährige in 19 Partien starke 15 Mal und hatte hohen Anteil daran, dass sein Team zu keinen Zeitpunkt um den Klassenerhalt bangen musste. Am Ende beendete Thedinghausen die Saison auf dem neunten Platz.