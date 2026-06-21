Aus der Kreisliga: Bleckenstedt verpflichtet neuen Stürmer

– Foto: Patrick Moslehner

Der FC Germania Bleckenstedt hat seinen sechsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom Braunschweiger Kreisligisten TV Mascherode wechselt Angreifer Simon Igelmann zum Landesligisten. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der Offensivspieler möchte in Bleckenstedt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und sich künftig in der Landesliga beweisen. In den vergangenen Jahren machte Igelmann vor allem durch seine Torgefahr auf sich aufmerksam. Besonders herausragend verlief dabei die Saison 2023/24, in der er in 23 Spielen 39 Treffer erzielte. Auch in den folgenden Saisons blieb der Stürmer voll im Saft und erzielte in 33 Partien 35 Tore.

Mit seiner Schnelligkeit, seiner körperlichen Präsenz, seinem starken Torabschluss und seinem Torinstinkt soll der Angreifer künftig das Offensivspiel der Germania verstärken.