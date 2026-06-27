Aus der Kreisliga B in die Landesliga: Aufsteiger holt 31-Tore-Stürmer

– Foto: Jens Körner / Verein

Der SV Allmersbach, Vizemeister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Aufsteiger über die Relegation in die Landesliga, Staffel 1, verpflichtet Jannick Maurer. Der 21-jährige Stürmer kommt vom SV Spiegelberg und bringt eine außergewöhnliche Torbilanz mit.

Maurer machte in der vergangenen Saison in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall deutlich auf sich aufmerksam. Für den SV Spiegelberg absolvierte der Angreifer 20 Spiele, erzielte 31 Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor. Mit 44 direkten Torbeteiligungen gehörte er zu den auffälligsten Offensivspielern seiner Liga. Nun wagt der 21-Jährige den Schritt zum SV Allmersbach und damit in die Landesliga Württemberg, Staffel 1.

Dass Maurer auch höherklassig treffen kann, zeigte er bereits in der Saison 2024/25. Damals spielte er für die SG Oppenweiler/Strümpfelbach in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und kam in 27 Partien auf 14 Tore und zwei Vorlagen. Zuvor war er bereits für Spiegelberg aktiv und erzielte dort in zwei Kreisliga-Spielzeiten 22 Treffer sowie elf Assists.