Aus der Kreisklasse ins Abenteuer Bayernliga

Der sechste und bislang letzte Neuzugang ist der 28-jährige Jannik Nüsslein, der zuletzt in der Kreisklasse Bamberg für die DJK Teuchatz am Ball war. Der Kontakt ist über unseren Coach entstanden und nach mehreren Trainingseinheiten war unser Trainerteam überzeugt, dass Jannik den Sprung schaffen und der Mannschaft weiterhelfen kann.

Daniel Stöcker sagt: "Das Gespräch mit Jannik war sensationell. Man konnte das Funkeln in den Augen sehen, welch große Lust er auf diese Herausforderung hat. Er hat Jugend Bundesliga bei Fürth gespielt und außerdem bei Eintracht Bamberg höherklassig in der Jugend, bevor er beruflich kürzertreten musste. Nun will er es nochmal wissen, was ich absolut klasse finde. Diese Chance wollten wir ihm ermöglichen und ich bin sehr gespannt wie es wird."