Aus der Karibik ins Geratal

Geratals Sportlicher Leiter Tobias Huck fasst den Werdegang des Transfers kurz zusammen: "Er wohnt in Arnstadt, war bei uns zum Training und es hat ihm sehr gut gefallen. Die Trainer sind sehr begeistert von ihm. Wir müssen halt schauen was nach der Saison ist, auch in Sachen Aufenthaltsrecht und ob er überhaupt bleiben will" Nach zwei, drei Trainingseinheiten stand für Sherwyn Damian Alexander fest, dass er die Gerataler verstärken will. "Wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben und er den Weg zu uns gefunden hat. Er hat sich sofort wohlgefühlt und wollte gerne bei uns Fußballspielen. Das war ein Kompliment für uns als Verein", freut sich Geratals' Trainer Frank Schwalenberg.

Perfektes Puzzleteil für das Mittelfeld