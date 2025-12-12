Aus der kalten Hose den Negativlauf stoppen

Zum Abschluss des 2025er-Saisonteils in der Fußball-Oberliga empfängt der TSV Victoria Clarholz am Samstag (Anstoß 13.30) den SC Preußen Münster II und versucht dabei, eine Serie von vier Niederlagen in Folge zu beenden. Der letzte Dreier gelang der Elf von Trainer Christian Lichte mit einem 2:1 gegen den FC Eintracht Rheine am 26. Oktober.

Weil am 21. November die Partie gegen die Spvgg. Erkenschwick wegen schlechter Platzverhältnisse ausfiel und die Victoria am vergangenen Wochenende in der 19er-Liga spielfrei blieb, müssen die Clarholzer ausgerechnet gegen den spielstarken Zweitliga-Unterbau des SC Preußen Münster praktisch aus einer kalten Hose heraus antreten. Die fehlende Spielpraxis erschwert den Langzeitverletzten wie Steffen Brück, Samy Benmbarek, René Michen oder Sinan Aygün so die Rückkehr zu alter Leistungsstärke. „Die Jungs waren zwar schon im Spiel gegen den SV Lippstadt wieder dabei, aber es war offensichtlich, dass sie nicht fit sind“, beschreibt Trainer Lichte die weiter missliche Personalsituation.

Christian Lichte musste durch spezielle Trainingsinhalte darauf hinarbeiten, dass sein Team wieder zu mehr Stabilität in der Defensive findet. „Es ist meine Aufgabe, den Spielern Lösungsmöglichkeiten zu eröffnen, um gegnerische Pässe in den Rücken unserer Kette entweder erst gar nicht zu ermöglichen oder die dann besser zu verteidigen“, hat Christian Lichte zuletzt häufiger aufgetretene Schwächen erkannt, um die mit entsprechenden taktisch, technischen Gegenmaßnahmen zu minimieren. Dies gegen Preußen Münster II zum Erfolg zu führen, sieht der Coach dabei als besonders schwierig an.

„Mehrere der Münsteraner Talente trainieren jetzt bereits unter Profibedingungen, und spätestens ab der nächsten Spielzeit wird in Münster der Aufstieg zur Regionalliga angepeilt“, weiß Christian Lichte um die Ambitionen der heute als Rangfünfter anreisenden Preußen. „Den individuellen Stärken des Gegners müssen wir mannschaftliche Geschlossenheit und viel gegenseitige Hilfe in den Zweikämpfen entgegensetzen“, mahnt der Victoria-Coach typische Clarholzer Tugenden an.