Der FC Norden kann einen Neuzugang vermelden: Simon Romeike wird in der kommenden Saison wieder das Trikot der Nordener tragen. Der 18-jährige Stürmer wechselt vom BSV Kickers Emden zurück an den Jahnplatz und verstärkt künftig die Offensive des FCN.

Der Wechsel zum BSV Kickers Emden bot ihm die Möglichkeit, sich in einem neuen Umfeld weiterzuentwickeln. Nun, nach einer lehrreichen Zeit, hat sich Romeike entschieden, den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn wieder in Norden zu gehen. Für den FCN ist seine Rückkehr ein echtes Ausrufezeichen – sowohl sportlich als auch in Bezug auf die enge Bindung, die viele Talente mit dem Verein haben.