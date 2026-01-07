Aus der Jugend, für die Erste - Listrup setzt ein Zeichen

– Foto: SV Listrup

Der SV Listrup stellt die Weichen für die Zukunft und das mit zwei hochtalentierten Eigengewächsen! Ab der Saison 2026/2027 werden Jan Möllmann und Gerrit Feldmann fester Bestandteil der 1. Herren in der Emslandliga. Beide sind aktuell absolute Leistungsträger der A1-Jugend der JSG und haben sich mit starken Leistungen eindrucksvoll empfohlen. Allen voran Jan Möllmann: Defensiv stabil, robust im Zweikampf und schon jetzt mit Führungsqualitäten ausgestattet. Als Kapitän seiner Mannschaft kommt er auf 7 Tore und 5 Assists - Werte, die für einen Abwehrspieler deutlich unterstreichen, wie wichtig er ist. Zudem sammelte er bereits erste Spielminuten in der Listruper Ersten und brachte zwischenzeitlich auch Erfahrung bei Eintracht Rheine mit.

Gerrit Feldmann überzeugt vor allem mit Technik, Tempo und Spielintelligenz. Der laufstarke Linksfuß ist flexibel einsetzbar, torgefährlich und vor allem brandgefährlich als Vorbereiter: In der Bezirksliga-Hinrunde der A-Jugend stehen 3 Tore und 9 Vorlagen auf seinem Konto. Auch er kennt höherklassige Luft, in der B-Jugend spielte er bereits für Spelle-Venhaus. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen zufrieden in die Zukunft blicken. Die Fußballobmänner Henni Hülsing und Gerrit Hindricks sowie Trainer Matthias Röttering sind überzeugt: Beide Talente werden ihren Weg in der 1. Herren machen.

Klar ist: Der SV Listrup kann sich auf zwei Jungs freuen, die nicht nur großes Potenzial mitbringen, sondern auch die Mentalität, es in der Emslandliga nachhaltig zu beweisen.