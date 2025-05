Aus der Hand gegeben…

Am vergangenen Dienstag stand das zweite Nachholspiel binnen einer Woche gegen den SC Kiechlinsbergen statt. Nach dem enttäuschenden Remis, wollte die SG Wyhl/Endingen es deutlich besser machen und die drei Punkte im Fehrenwert behalten. Gegen den Tabellenletzten sollte dies eigentlich machbar sein. Doch dieser (mit Spielern von Kader 1 aufgefüllt, absolut legitim, aber erwähnenswert) wehrte sich mehr, als es den Hausherren lieb war. Am Ende stand eine enttäuschende Derbyniederlage…

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und und gingen in der 5.Spielminute in Front. Andi Osmani bekam halb rechts den Ball und sah die Schnittstelle am Flügel. Den Pass erreichte Ricco Gojny, der bis zur Grundlinie durchlief. Sein harter, präziser Ball auf den zweiten Pfosten, verwandelte der heranstürmende Nick Bohn – ein Angriff, wie vom Reißbrett. Danach war die SG weiter am Drücker und kontrollierte die Partie.

Doch dann wurde Madougou Amriou hart ab Schienbein getroffen. Doch der Schiedsrichter sah kein Foul und ließ weiterlaufen. Dann wurde der Ball zur Behandlungspause ins Aus gespielt. Der SG-Spieler hatte eine tiefe Fleischwunde am Schienbein und musste ausgewechselt werden. Es gab keine Karte und der Schiedsrichter sah sich die Verletzung nicht einmal an und gab stattdessen, dem sich beschwerenden Mirsad Hajdaraj die gelbe Karte. Über die gesamte Spieldauer wirkte sein Auftreten überheblich.Direkt danach erzielten die Gastgeber das 2:0. Andi Osmani bekam am 16er das Spielgerät, täuschte einen Schuss an und passte quer zu Ricco. Dieser platzierte den Ball flach und unhaltbar im langen Eck. Bis auf die Verletzung lief es sportlich top. Auch danach hatte man zwei weitere gute Gelegenheiten. Doch dann kam der Anschlusstreffer. Nach einem Einwurf wurde die SG-Abwehr überrumpelt und Dominik Kampf war der Nutznießer – 2:1 (28.). Danach war man wie von der Rolle. Einfache Ballstafetten führten zu Ballverlusten. Der SCK hätte vor der Pause noch ausgleichen können.

In der Halbzeit versuchte das Trainergespann das Team wieder in die Spur zu bekommen. Doch es wurde noch schlimmer. Der Kontrollverlust der Partie war offensichtlich. Es wurden falsche Räume bespielt oder sich mangelhaft freigelaufen. Zudem hatte der ballführende Spieler diesen zu lange am Fuß oder er hatte kaum Anspielstationen. Man versuchte das Ruder irgendwie herumzureißen. Doch man verlor dabei die Ruhe am Ball. Die Gäste merkten dies und kamen immer wieder gefährlich vors Gehäuse. Dann musste auch noch Toptorjäger Lars Woziwodzki verletzt vom Platz (vor dem Spiel verletzte sich schon der erfahrene Simon Rohrer). Es kam wie es kommen musste. Binnen 6 Minuten trafen der SC Kiechlinsbergen doppelt und drehte die Partie. Zwei lange Bälle flutschen durch und Martin Wiszumirski und wieder Dominik Kampf (beide ehemals für Endigen aktiv) liefen jeweils alleine auf SG-Torwart Levi Schmidt zu und ließen ihm keine Abwehrchance. Auch danach gingen die Hausherren reagierend statt agierend zu Werke. Dennoch versuchte man irgendwie ein Unentschieden zu retten, doch dies sollte nicht mehr gelingen...

Fazit

Nach einem Traumstart verlor man komplett den Faden. Dazu kamen die verletzungsbedingten Ausfälle on top. Nach dem 7:2 Kantersieg beim Tabellenzweiten zwei Tage zuvor und ähnlichem Personal, nicht zu erklären. Aber so ist manchmal der Fußball… Jetzt muss man die richtigen Schlüsse daraus ziehen und es beim nächsten Spiel besser machen.

Die nächste Partie findet erst am So, 25.05. um 13:00 Uhr statt. Dann ist der FC Portugiesen Freiburg II zu Gast im Wyhler Fehrenwert.

Spielbericht: Stefan Seiter