Aus der ersten usbekischen Liga zurück zu Eintracht Emseloh Verbandsliga +++ Angreifer Sergiy Molochko stürmt wieder im Südharz

Für den SV Eintracht Emseloh verlief die erste Saisonhälfte in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse nicht nach Plan. Mit elf Zählern aus 16 Partien überwintert der Aufsteiger auf einem Abstiegsplatz. Nachdem es an der Seitenlinie bereits einen Wechsel gab , steht nun auch der erste Neuzugang des Winter fest - und der ist in Emseloh kein Unbekannter.

So geht Serhii Molochko künftig wieder für den SV Eintracht auf Torejagd. Für die Elf aus dem Südharz lief der Angreifer bereits in den Spielzeiten 2018/19 und 19/20 insgesamt 16 Mal in der Landesliga auf und erzielte dabei acht Treffer. Nun soll der Ukrainer helfen, der bis dato drittschlechtesten Offensive (20 Tore) mehr Durchschlagskraft zu verleihen. Zuletzt stürmte der 29-Jährige, dessen Markwert das Portal transfermarkt.de mit stolzen 200.000 Euro bemisst, für FK Mashʼal Muborak in der ersten Liga Usbekistans. Zuvor spielte er für FC Bălți in der höchsten Liga Moldawiens. Zum Spielerprofil:

>> Serhii Molochko

__________________________________________________________________________________________________