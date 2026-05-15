Aus der eigenen U21: Tomislav Bagaric unterschreibt Profivertrag

Der FC Ingolstadt 04 hat Innenverteidiger Tomislav Bagaric an sich gebunden. – Foto: FC Ingolstadt 04

Der gebürtige Münchner wechselte im vergangenen Sommer vom Kirchheimer SC in die U21 des FC Ingolstadt 04. Bei den Jungschanzern entwickelte sich der Rechtsfuß schnell zu einer festen Größe in der Bayernliga Nord und absolvierte dort 23 Partien. Mit seinen Leistungen empfahl sich der Defensivakteur auch für die erste Mannschaft, wo er regelmäßig mittrainiert und in dieser Saison bereits drei Mal im Kader stand. Beim Auswärtsspiel in Essen Mitte April feierte der 1,95 m große Bagaric zudem sein Profi-Debüt.

"Vom regelmäßigen Training bei der ersten Mannschaft über mein Drittliga-Debüt bis hin zu meinem nun ersten Profivertrag – für mich geht aktuell ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung. Ich bin unglaublich dankbar für die Chance, mich beim FC Ingolstadt 04 Schritt für Schritt weiterentwickeln zu dürfen. Gleichzeitig ist das für mich auch ein weiterer Ansporn, noch härter zu arbeiten und mein Bestes dafür zu geben, das Vertrauen zurückzuzahlen. Ich freue mich auf alles, was bei den Schanzern noch vor mir liegt", so Bagaric.