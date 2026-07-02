Aus der eigenen Jugend: Philipp Friebe verstärkt FT Braunschweig

Die Freien Turner Braunschweig haben via Instagram mit Philipp Friebe ihren fünften Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der 18-Jährige rückt aus der eigenen U19 in den Herrenbereich auf.
Friebe trägt seit 2024 das Trikot der Freien Turner und absolvierte in dieser Zeit zwei Jahre in der A-Jugend. Parallel sammelte der Offensivspieler bereits erste Erfahrungen bei den Herren und kam in der vergangenen Saison auf fünf Einsätze.
Vor seinem Wechsel in den Prinzenpark spielte der Flügelspieler für den TSV Germania Lamme. Bei den Freien Turnern überzeugte er vor allem mit seiner Schnelligkeit, Athletik und Treffsicherheit vom Elfmeterpunkt und hatte damit Anteil am zweiten Tabellenplatz der U19 in der A-Junioren-Landesliga.
Trainer Gian Luca Renner sieht großes Potenzial in dem Nachwuchsspieler: „Philipp hat in den Trainings und den Spielen einen guten Eindruck hinterlassen. Er bringt mit den körperlichen Voraussetzungen Power und Tempo mit.“ Zudem betont der Coach: „Philipp steht für den Weg, den wir gemeinsam mit unserer Jugend gehen wollen.“
Mit Philipp Friebe setzen die Freien Turner ihren eingeschlagenen Weg fort und bauen auch künftig auf den eigenen Nachwuchs.