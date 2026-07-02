Aus der eigenen Jugend: Philipp Friebe verstärkt FT Braunschweig

– Foto: Thies Meyer

Die Freien Turner Braunschweig haben via Instagram mit Philipp Friebe ihren fünften Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der 18-Jährige rückt aus der eigenen U19 in den Herrenbereich auf.

Friebe trägt seit 2024 das Trikot der Freien Turner und absolvierte in dieser Zeit zwei Jahre in der A-Jugend. Parallel sammelte der Offensivspieler bereits erste Erfahrungen bei den Herren und kam in der vergangenen Saison auf fünf Einsätze.

Vor seinem Wechsel in den Prinzenpark spielte der Flügelspieler für den TSV Germania Lamme. Bei den Freien Turnern überzeugte er vor allem mit seiner Schnelligkeit, Athletik und Treffsicherheit vom Elfmeterpunkt und hatte damit Anteil am zweiten Tabellenplatz der U19 in der A-Junioren-Landesliga.