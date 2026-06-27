Aus der eigenen Jugend: Niklas Vocks neuer Torwart bei BW Lohne II

– Foto: BW Lohne

BW Lohne II hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Niklas Vocks rückt ein Torhüter aus der eigenen A-Jugend in den Herrenbereich auf.

Der Schlussmann ist ein Eigengewächs des Vereins und wird künftig zum Kader der zweiten Herrenmannschaft gehören. BW Lohne II setzt damit weiter auf die Förderung eigener Nachwuchsspieler. Bereits beim bitteren 1:8 Ende Mai in Melle kam der Keeper zum Einsatz. Dazu kommen einige Partien für die A-Jugend in der Niedersachsenliga.

Der Verein freut sich, dass Vocks den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn bei Blau-Weiß Lohne geht und blickt gespannt auf seine Entwicklung im Herrenfußball.