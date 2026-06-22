Aus der eigenen Jugend in die Aktiven des SV Tunsel



Bereits in der vergangenen Saison konnten die jungen Spieler ihr großes Potenzial andeuten und bei ihren Einsätzen eindrucksvoll zeigen, dass sie bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Mit ihrer Einstellung, ihrer Einsatzbereitschaft und ihren fußballerischen Fähigkeiten bringen sie beste Voraussetzungen mit, um sich im Aktivenbereich weiterzuentwickeln.

Besonders freut uns, dass alle vier Spieler den Weg aus der eigenen Jugend in die Aktivenmannschaft gehen. Dieser Schritt bestätigt einmal mehr die hervorragende Arbeit unserer Jugendtrainer und zeigt, dass der eingeschlagene Weg beim SV Tunsel der richtige ist.

Mit Spielertrainer Angelo Minardi haben die Nachwuchsspieler zudem einen erfahrenen Ansprechpartner an ihrer Seite, der sie bei ihren ersten Schritten im Aktivenbereich begleiten und fördern wird.



Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung von Timo, Granit, Valentin und Ben und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start bei den Aktiven.