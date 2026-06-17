Aus der eigenen Jugend: Hady Houri verstärkt Papenburg

– Foto: Detlev Drobeck

Der SC Blau-Weiß Papenburg setzt auch in Zukunft auf den eigenen Nachwuchs. Mit Hady Houri rückt ein weiterer Spieler aus der vereinseigenen Jugend in den Herrenkader auf. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der junge Akteur durchlief zahlreiche Nachwuchsmannschaften des Vereins und wird ab der Saison 2026/27 den Schritt in den Herrenbereich gehen. Dort stellt er sich nun einer neuen sportlichen Herausforderung. In der frisch abgelaufenen Saison absolvierte er 17 Partien und war dabei über 1500 Minuten auf dem Feld.

Beim SC Blau-Weiß Papenburg freut man sich über die Entwicklung des Nachwuchsspielers. Der Verein betont, stolz darauf zu sein, junge Spieler aus den eigenen Reihen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und freut sich, dass Hady Houri diesen Weg nun auch im Herrenbereich beim SC Blau-Weiß Papenburg fortsetzt.